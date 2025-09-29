मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Seoni Crime News: मां-बेटे की हत्या कर लाखों की चोरी... घर के बाहर घात लगाए बैठे थे चोर, 5 आरोपी गिरफ्तार

    MP Crime News: घर में घुसकर दोहरी हत्या के बाद लाखों रुपये की चोरी करने वाले पांच आरोपितों को धनौरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। दो नाबालिग आरोपितों में शामिल है, जिन्हें बाल सुधारालय गृह भेजा गया है।

    By Sanjay Agrawal
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 03:13:25 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 03:13:58 PM (IST)
    Seoni Crime News: मां-बेटे की हत्या कर लाखों की चोरी... घर के बाहर घात लगाए बैठे थे चोर, 5 आरोपी गिरफ्तार
    हत्याकांड के संबंध में जानकारी देते पुलिस अधीक्षक।

    HighLights

    1. घर में घुसकर दोहरी हत्या के बाद लाखों की चोरी।
    2. आरोपितों से जब्त सोना-चांदी के जेवर व नकदी।
    3. पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाया हत्या का मामला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। घर में घुसकर दोहरी हत्या के बाद लाखों रुपये की चोरी करने वाले पांच आरोपितों को धनौरा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। दो नाबालिग आरोपितों में शामिल है, जिन्हें बाल सुधारालय गृह भेजा गया है। रुपयों की आवश्यकता पूरी करने आरोपितों ने गनेरी गांव निवासी मृतकों के घर में चोरी की योजना बनाई थी।

    गिरफ्तार आरोपितों में गनेरी निवासी कपिल कौरेती पर पहले से घर में घुसकर चोरी करने का अपराध दर्ज है, जिस पर जांच करते हुए पुलिस ने 48 घंटे में घटना में शामिल सभी पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर घर से चोरी किए सोना-चांदी के जेवर व नकदी सहित अन्य सामग्री जब्त कर ली है।

    गला दबाकर की मां-पुत्र की हत्या

    पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने दोहरे हत्याकांड का राजफाश करते हुए बताया कि मृतक प्रागो बाई सरवैया (65) और उसके पुत्र निरंजन सरवैया (36) के निवास के बाहर पहुंचकर 26 सितंबर की रात आरोपित घात लगाकर घर में घुसने की मौका तलाश रहे थे। इसी बीच रात में प्रागो बाई शौच के लिए उठी, जिसने आरोपितों की आहट सुनकर पुत्र निरंजन को मदद के लिए पुकारा।

    शोर होने पर पकड़े जाने के डर से आरोपितों ने मृतिका का मुंह व गला दबाकर उसे जकड़ लिया। मां की पुकार सुनकर घर के अंदर से बाहर निकले निरंजन को आरोपितों ने पकड़कर पटक दिया। दोनों की गला दबा कर हत्या कर घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात नगदी लेकर पांच आरोपितों फरार हो गए।

    27 सितंबर की सुबह मौके पर छानबीन में पुलिस को चोरी की मंशा आरोपितों द्वारा दोहरे हत्याकांड के साक्ष्य मौके में मिलने पर धनौरा पुलिस ने पूर्व में चोरी की घटनाओं में शामिल गनेरी निवासी संदेही कपिल पुत्र कमल सिंह कौरेती (22) को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की गई।

    इसके बाद दोहरे हत्याकांड व चोरी की घटना का राजफाश हो सका। प्रेस वार्ता में एएसपी दीपक मिश्रा, घंसौर एसडीओपी नम्रता सोंधिया, लखनादौन एसडीओपी अपूर्व भलावी के अलावा धनौरा व धूमा थाना का पुलिस बल मौजूद रहा।

    चोरी का सामान बेचने का किया प्लान

    एसपी मेहता ने बताया कि अन्य आरोपित घटना के बाद मंडला के गारकाटोला चले गए थे, जो चोरी की सामग्री का आपस में बंटवारा कर इसे बेचने की योजना बना रहे थे। इसी बीच धनौरा पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार आरोपितों में कपिल कौरेती गनेरी के अलावा मंजीत पुत्र छन्नुलाल परते (21) गारका टोला चौकी पिंडरई थाना नैनपुर जिला मंडला, रिंकु पुत्र हेमंत मरकाम (25) गुनगुच निवासी शामिल हैं। वहीं, पाटनरैयत और पिंडरईबोड़ी के 17 वर्षीय दो नाबालिग भी घटना में शामिल हैं।

    पुलिस के अनुसार दोस्ती होने के कारण आरोपितों ने कपिल के साथ मिलकर गनेरी के घर में चोरी की योजना बनाई थी। चोरी के दौरान आरोपितों ने मां-पुत्र की हत्या कर दी है। हालाकि आरोपितों ने पूछताछ में पहली बार साथ मिलकर चोरी करने का अपराध स्वीकार किया है।

    आरोपितों के अपराधिक रिकार्ड पुलिस खंगाल रही है। 48 घंटे में आरोपित को किया गिरफ्तारपुलिस का दावा है कि 48 घंटे में गनेरी में प्रागो बाई सरवैया व निरंजन सरवैया के दोहरे हत्या कांड में शामिल सभी तीन आरोपितों को धनौरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल तथा दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।

    घंसौर एसडीओपी नम्रता सोंधिया ने बताया कि 27 सितंबर को भतीजे ने मृतका प्रागो बाई व निरंजन सरवैया का शव घर के बाहर बाथरुम के पास मिलने की सूचना दी थी। जांच में महिला की कोहनी में चोट तथा बायें पैर में घसीटने के निशान थे।

    घर के अंदर सामान अस्त-व्यस्त था, जबकि अलमारी खुली पड़ी थी। इससे अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी करने घर में घुसने पर विरोध में दोनों की हत्या प्रतीत होना पाया गया। इस पर धारा 103 (1) बीएनएस का प्रकरण दर्ज कर मामले में विवेचना प्रारंभ की गई।

    पुलिस ने आरोपितों से 30900 रुपये नकद, एक बाइक, सोने-चांदी के जेवर में एक सोने की चैन, सोने की अंगूठी, 1 सोने का कान का टाप, 1 जोड़ चांदी की पायल, 1 चांदी का ग्रेशलेट, 4 नग चांदी की चूड़ी, 3 एंडराइड मोबाइल, सीसीटीव्ही कैमरा जब्त किया है।

    कार्रवाई में धनौरा थाना प्रभारी मनीष बंसोड़, सुनवारा चौकी प्रभारी कोमेन्द्र गौतम, एएसआई मानसिंह मरावी, सुरेश सोनी, प्रधान आरक्षक दशरथ धुर्वे, आरक्षक भास्कर सरवैया, अरुण झरे, देवेश चौधरी, मानसिंह मडावी, संजय भलावी, सतेन्द्र प्रजापति, चालक आरक्षक मंजीत यादव, महिला आरक्षक मनीषा डोंगरे शामिल रहे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.