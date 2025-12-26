सिवनी में क्रिकेट सट्टा खेलने उधार दिए रुपये मांगने पर हुई थी पंकज की हत्या, दो आरोपित गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। शहर की कोतवाली पुलिस ने मुंगवानी रोड पर निर्माणाधीन मकान के पास हुई पंकज ठाकुर की हत्या के दो आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले का राजफाश कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने 26 दिसंबर शुक्रवार को प्रकरण का राजफाश करते हुए बताया कि हत्या में शामिल दो आरोपितों राहुल पुत्र राजेश ठाकुर (36) गाडरवाड़ा थाना बंडोल सिवनी तथा कमलेश पुत्र भरत बंदेवार (32) ग्राम पटपडा थाना उमरेठ छिंदवाडा हाल मुकाम डीपी चतुर्वेदी कॉलेज के पीछे सिवनी निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्रिकेट सट्टा खेलने दिए गए उधार रुपये वापिस मांगने पर आरोपितों ने मृतक पंकज ठाकुर की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि भाजपा के उत्तर नगर मंडल में सहकोषाध्यक्ष पंकज ठाकुर की गला घोंटकर हत्या की गई थी, जिसका शव 18 दिसंबर की सुबह कोतवाली पुलिस को मिला था।

4500 रुपये मांगने से आवेशित हुए आरोपित एसपी मेहता ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपित मोबाइल एप से क्रिकेट मैच का सट्टा खेलने के आदी थे। घटना से एक दिन 15 दिसंबर को सट्टा खेलने कमलेश बंदेवार ने अपनी चांदी की चेन देकर मृतक पंकज ठाकुर से 1500 रुपये उधार लिए थे, जो वह सट्टा में हार गए और पंकज को रुपये वापस नहीं लौटा पाए।

अगले दिन 17 दिसंबर को कमलेश व राहुल ने फिर से क्रिकेट में सट्टा लगाने पंकज से 2500 रुपये मांगे। उन्होंने पंकज को आश्वासन दिया कि मैच जीतने के बाद वह 3 हजार रुपये वापस करेंगे व उसे शराब भी पिलाएंगे। पंकज ने कमलेश बंदेवार को फोन-पे से 1700 रुपये ट्रांसफर किए व शराब के लिए 800 रुपये नकद दिए। शराब लेने के बाद एडवोकेट राज गोस्वामी के मुंगवानी रोड स्थित निर्माणाधीन भवन में बैठकर तीनों ने शराब पी। शराब पीने के बाद जब पंकज ठाकुर ने 4500 रुपये राहुल व कमलेश से वापिस मांगे तो दोनों ने रूपये देने से मना कर दिया। इस पर पंकज ठाकुर ने दोनों की शिकायत कोर्ट कचहरी में करने की धमकी दी गई।