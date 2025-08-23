सिवनी में स्कूल की रसोई घर का सामान चोरी करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त की सामग्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के घंसौर थाना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला के रसोई घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना करते हुए यहां से बर्तन, गैस टंकी आदि सामान पर हाथ साफ कर लिया था। शिकायत पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 23 अगस्त को चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को धर दबोचा है।

पुलिस ने बताया कि 14 व 15 अगस्त की दरम्यानी रात डोला शासकीय माध्यमिक शाला के रसोई घर से चोरी करने वाले संदेही रामकिशोर उर्फ रामकुमार यादव पुत्र भद्दी यादव (30) निवासी पिपरिया थाना बरगी जिला जबलपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपित ने माध्यमिक शाला के रसोई घर में चोरी करना स्वीकार किया।