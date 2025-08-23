सिवनी में स्कूल की रसोई घर का सामान चोरी करने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त की सामग्री

मेरी खबरें
    By Sanjay Agrawal
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 10:05:25 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 10:05:25 PM (IST)
    सिवनी में स्कूल की रसोई घर का सामान चोरी करने वाला गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के घंसौर थाना अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला के रसोई घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना करते हुए यहां से बर्तन, गैस टंकी आदि सामान पर हाथ साफ कर लिया था। शिकायत पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 23 अगस्त को चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को धर दबोचा है।

    पुलिस ने बताया कि 14 व 15 अगस्त की दरम्यानी रात डोला शासकीय माध्यमिक शाला के रसोई घर से चोरी करने वाले संदेही रामकिशोर उर्फ रामकुमार यादव पुत्र भद्दी यादव (30) निवासी पिपरिया थाना बरगी जिला जबलपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपित ने माध्यमिक शाला के रसोई घर में चोरी करना स्वीकार किया।

    कोर्ट में पेश हुआ आरोपी

    आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपित के कब्जे से एक एल्यूमीनियम का गंजा, एल्यूमीनियम का ढक्कन, दो स्टील की परात, दो लोहे के चादर की टंकी, एक प्लास्टिक की बाल्टी, एक प्लास्टिक का टब व एक गैस टंकी जप्त की गई है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक एलएस झारिया, प्रधान आरक्षक संतोष सिंह उइके, आरक्षक गोपाल यादव, आरक्षक लक्ष्मण उइके शामिल रहे।

