मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सिवनी में एंबुलेंस चालू नहीं होने पर पुलिस ने दिखाई सूझबूझ, कोतवाली के वाहन में जंजीर बांधकर मृतक के गांव किया रवाना

    MP News: मध्य प्रदेश के सिवनी में पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी-डंडों से किए हमले में दुग्ध विक्रेता की मौत हो गई। रविवार सुबह कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। शव को एंबुलेंस में रखकर लौट रहे स्वजनों ने सर्किट हाउस चौराहे में रोककर हंगामा करने का प्रयास किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 05:23:31 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 05:23:31 PM (IST)
    सिवनी में एंबुलेंस चालू नहीं होने पर पुलिस ने दिखाई सूझबूझ, कोतवाली के वाहन में जंजीर बांधकर मृतक के गांव किया रवाना
    पुलिल ने एंबुलेंस को कोतवाली के वाहन में जंजीर बांधकर मृतक के गांव किया रवाना

    HighLights

    1. पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी-डंडों के हमले में दुग्ध विक्रेता की मौत
    2. एंबुलेंस नहीं चालू हुई तो पुलिस ने दिखाई सूझबूझ
    3. कोतवाली के वाहन में जंजीर बांधकर मृतक के गांव किया रवाना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी-डंडों से किए हमले में सिमरिया गांव निवासी दुग्ध विक्रेता जीवन उर्फ सतीश बघेल (35) की शनिवार देर रात मौत हो गई। रविवार सुबह कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। शव को एंबुलेंस में रखकर लौट रहे स्वजनों ने सर्किट हाउस चौराहे में रोककर हंगामा करने का प्रयास किया।

    धक्का देकर एंबुलेंस को चालू करने का प्रयास

    हत्या के आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे मृतक के भाई व स्वजनों को कोतवाली थाना प्रभारी किशोर वामनकर व उपस्थित पुलिस बल ने समझाइश देकर शांत कराया। इसी बीच किसी व्यक्ति ने एंबुलेंस वाहन की चाबी निकाल ली। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने एंबुलेंस को धक्का देकर चालू करने का प्रयास किया।

    यह भी पढ़ें- ग्वालियर की सड़कों की बदहाली पर हंगामा तो युद्धस्तर पर शुरू की पेच रिपेयरिंग ,मॉनीटरिंग शुरू

    पुलिस ने दिखाई सूझबूझ

    जब एंबुलेंस वाहन चालू नहीं हुआ तो पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए कोतवाली के जीप में लोहे की जंजीर से बांध कर खींचते हुए एंबुलेंस को जिला मुख्यालय से सात किलोमीटर दूर सिमरिया गांव लेकर रवाना हो गई, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.