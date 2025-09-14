सिवनी में एंबुलेंस चालू नहीं होने पर पुलिस ने दिखाई सूझबूझ, कोतवाली के वाहन में जंजीर बांधकर मृतक के गांव किया रवाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। पुरानी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी-डंडों से किए हमले में सिमरिया गांव निवासी दुग्ध विक्रेता जीवन उर्फ सतीश बघेल (35) की शनिवार देर रात मौत हो गई। रविवार सुबह कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। शव को एंबुलेंस में रखकर लौट रहे स्वजनों ने सर्किट हाउस चौराहे में रोककर हंगामा करने का प्रयास किया।

धक्का देकर एंबुलेंस को चालू करने का प्रयास हत्या के आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे मृतक के भाई व स्वजनों को कोतवाली थाना प्रभारी किशोर वामनकर व उपस्थित पुलिस बल ने समझाइश देकर शांत कराया। इसी बीच किसी व्यक्ति ने एंबुलेंस वाहन की चाबी निकाल ली। ऐसे में कोतवाली पुलिस ने एंबुलेंस को धक्का देकर चालू करने का प्रयास किया।