MP के सिवनी में सनसनीखेज मामला... पति ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद भी फांसी लगाकर दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। मुंह में पत्ते भरकर पत्नी की हत्या के बाद साथ गए पति के जंगल में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से 80 किमी दूर उगली थाना अंतर्गत उगदीवाड़ा जंगल में पुलिस को पति-पत्नी के शव मिले हैं। जांच के दौरान पुलिस को मृतक फूल सिंह धुर्वे (38) का शव पेड़ में फांसी के फंदे पर मिला है। जबकि उसकी पत्नी मृतिका गीता बाई (35) का शव 20 मीटर दूर जमीन में मिला है। प्रारंभिक जांच में महिला के मुंह में पेड़ों के पत्ते भरे हुए पाए गए हैं, जिसकी मौत दम घुटने से होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

पति-पत्नी दोनों जंगल निकले थे, जो वापस नहीं लौटे उगली थाना प्रभारी सदानंद गोदेवार ने बताया कि पति-पत्नी की मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। मृतका के स्वजनों के अनुसार मृतक फूल सिंह धुर्वे का बीते कुछ माह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, जिसके बारे में महिला ने परिवार के लोगों को बताया था। आए दिन मृतक पति झाड़-फूंक करवाने जाता-आता रहता था। घटना से एक दिन पहले वह कंजई में किसी के पास झाड़-फूंक करवाने गया था। घर लौटने पर पत्नी से उसने जंगल चलने की बात कही। शुक्रवार की दोपहर में पति-पत्नी दोनों जंगल निकले थे, जो वापस नहीं लौटे।