    By Sanjay Agrawal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 06:46:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 06:46:03 PM (IST)
    MP के सिवनी में सनसनीखेज मामला... पति ने की पत्नी की हत्या, फिर खुद भी फांसी लगाकर दी जान
    घटनास्थल पर जांच करने पहुंचा पुलिस बल।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। मुंह में पत्ते भरकर पत्नी की हत्या के बाद साथ गए पति के जंगल में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से 80 किमी दूर उगली थाना अंतर्गत उगदीवाड़ा जंगल में पुलिस को पति-पत्नी के शव मिले हैं। जांच के दौरान पुलिस को मृतक फूल सिंह धुर्वे (38) का शव पेड़ में फांसी के फंदे पर मिला है। जबकि उसकी पत्नी मृतिका गीता बाई (35) का शव 20 मीटर दूर जमीन में मिला है। प्रारंभिक जांच में महिला के मुंह में पेड़ों के पत्ते भरे हुए पाए गए हैं, जिसकी मौत दम घुटने से होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

    पति-पत्नी दोनों जंगल निकले थे, जो वापस नहीं लौटे

    उगली थाना प्रभारी सदानंद गोदेवार ने बताया कि पति-पत्नी की मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। मृतका के स्वजनों के अनुसार मृतक फूल सिंह धुर्वे का बीते कुछ माह से मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, जिसके बारे में महिला ने परिवार के लोगों को बताया था। आए दिन मृतक पति झाड़-फूंक करवाने जाता-आता रहता था। घटना से एक दिन पहले वह कंजई में किसी के पास झाड़-फूंक करवाने गया था। घर लौटने पर पत्नी से उसने जंगल चलने की बात कही। शुक्रवार की दोपहर में पति-पत्नी दोनों जंगल निकले थे, जो वापस नहीं लौटे।

    खोजबीन करने पर जंगल में मिले शव

    परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की तो, जंगल में दंपति का शव मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमॉर्टम के बाद पति-पत्नी का शव स्वजनों को सौंप दिए हैं। मृतक दंपति के तीन मासूम बच्चे भी है। इसमें 12 साल की बड़ी बेटी, 8 साल का बेटा और 6 साल की छोटी बेटी शामिल हैं। मृतकों के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। संभावना है कि पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद फूल सिंह ने खुद फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली होगी।

