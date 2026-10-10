सिवनी कलेक्टर नेहा मीना ने वृक्ष कटाई प्रकरण में सात पटवारियों की दो-दो वेतन वृद्धि‍ रोकीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले की बरघाट तहसील अंतर्गत अवैध वृक्ष कटाई प्रकरण में अनियमितताएं सामने आने पर प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की कार्रवाई की है। वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश प्रकरण में संदेहास्पद एवं अनियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर नेहा मीना ने सात पटवारियों की दो-दो वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सिवनी कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संभागायुक्त जबलपुर ने तत्कालीन एसडीएम संदीप श्रीवास्तव के विरुद्ध भी विभागीय जांच प्रारंभ की है।

जांच में प्रतिवेदनों और मौके की वास्तविक स्थिति में विसंगतियां अवैध वृक्ष कटाई से संबंधित प्रकरणों की जांच के दौरान संबंधित पटवारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों और मौके की वास्तविक स्थिति में अंतर पाया गया। कुछ मामलों में वृक्षों की कटाई से संबंधित विवरण और मौके पर उपलब्ध स्थिति में भिन्नता सामने आई, जबकि कुछ प्रकरणों में मौके पर काटे गए वृक्षों की लकड़ी अथवा ठूंठ नहीं मिले।