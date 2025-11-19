Seoni News: उगली की रेत खदान में वर्चस्व के विवाद पर हुई फायरिंग, युवक को पेट में लगी गोली

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। उगली की खुरसुरा रेत खदान में 19 नवंबर की दोपहर वर्चस्व व अधिपत्य को लेकर विवाद के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इमलीटोला निवासी घायल युवक विकास पुत्र गजानंद पटले (21) का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवलारी में कराने के बाद जिला अस्पताल सिवनी लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, सीएमएचओ जयपाल सिंह ठाकुर व डाॅक्टरों का दल जिला अस्पताल में सक्रिय हो गया।

जिला अस्पताल में घायल युवक विकास पटले का सीटी स्केन कराया गया। जांच में युवक की कमर में बायीं ओर कमरे के निचले हिस्से में दो से तीन सेंटीमीटर का घाव हुआ है, जिसमें टांका लगाया गया है। वहीं सीटी स्केन में युवक के कुल्हे की हड्डी को फैक्चर करते हुए गोली के छर्रे फंसे पाए गए हैं।

ड्यूटी डाक्टर पीएस रोकड़े ने बताया कि घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए नागपुर रैफर कर दिया गया है। इधर, उगली की खुरसुरा खदान में रेत खनन को लेकर हुए विवाद व गाेली चलाने की घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। इस पर ग्रामीणों ने उगली थाना पहुंचकर प्रकरण में दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। सूचना पर केवलारी एसडीओपी आशीष भराड़े व केवलारी का पुलिस बल भी मौके पर स्थिति को संभालने पहुंच गया। गोली चलने की घटना के बाद बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने उगली पहुंचकर रेत खदान का ठेका निरस्त करने की मांग उठाई।