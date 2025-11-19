मेरी खबरें
    Seoni News: उगली की रेत खदान में वर्चस्व के विवाद पर हुई फायरिंग, युवक को पेट में लगी गोली

    पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद के दौरान अनुराग तिवारी के एक साथी द्वारा फायरिंग करने की बात प्रारंभिक जांच में सामने आई हैं। हालाकि पुलिस का कहना है कि गोली चलाने वाले व्यक्ति का नाम देर शाम तक स्पष्ट नहीं हो सका।

    By Sanjay Agrawal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 08:12:50 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 08:19:07 PM (IST)
    1. ठेकेदार के कर्मचारियों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज होगा।
    2. घटना के बाद स्थिति देखने उगली पहुंचे केवलारी एसडीओपी।
    3. जिला अस्पताल लाय घायल युवक को देखने गए अधिकारी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। उगली की खुरसुरा रेत खदान में 19 नवंबर की दोपहर वर्चस्व व अधिपत्य को लेकर विवाद के दौरान हुई फायरिंग में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इमलीटोला निवासी घायल युवक विकास पुत्र गजानंद पटले (21) का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवलारी में कराने के बाद जिला अस्पताल सिवनी लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी, सीएमएचओ जयपाल सिंह ठाकुर व डाॅक्टरों का दल जिला अस्पताल में सक्रिय हो गया।

    जिला अस्पताल में घायल युवक विकास पटले का सीटी स्केन कराया गया। जांच में युवक की कमर में बायीं ओर कमरे के निचले हिस्से में दो से तीन सेंटीमीटर का घाव हुआ है, जिसमें टांका लगाया गया है। वहीं सीटी स्केन में युवक के कुल्हे की हड्डी को फैक्चर करते हुए गोली के छर्रे फंसे पाए गए हैं।


    ड्यूटी डाक्टर पीएस रोकड़े ने बताया कि घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए नागपुर रैफर कर दिया गया है। इधर, उगली की खुरसुरा खदान में रेत खनन को लेकर हुए विवाद व गाेली चलाने की घटना को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश है।

    इस पर ग्रामीणों ने उगली थाना पहुंचकर प्रकरण में दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। सूचना पर केवलारी एसडीओपी आशीष भराड़े व केवलारी का पुलिस बल भी मौके पर स्थिति को संभालने पहुंच गया। गोली चलने की घटना के बाद बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने उगली पहुंचकर रेत खदान का ठेका निरस्त करने की मांग उठाई।

    अचानक गोली चलने की आवाज आई

    • पुलिस के अनुसार बालाघाट के ठेकेदार राजेश पाठक के कर्मचारी अनुराग तिवारी अपने साथियों के साथ खुरसुरा खदान में रेत खनन का कार्य प्रारंभ करने बुधवार को मौके पर पहुंचे थे।

    • इसी दौरान रेत खनन करने का दावा करते हुए राजा चौहान व अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए।

    • रेत खनन करने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था।

    • इसी बीच अनिल पटले बाइक में अपने भतीजे विकास पटले को लेकर मेले से लौट रहा था।

    • अनिल के अनुसार मुख्य सड़क में चल रहे विवाद को देखकर दोनों बाइक से वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे इसी बीच उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी।

    चाचा के साथ मेले से लौट रहा था घायल

    • विकास ने चाचा अनिल को बताया कि मुझे ऐसा लगा है, जैसे मुझे कमर में आकर पत्थर या गोली लगी है।

    • इसके बाद विकास के पेट से खून बहता दिखा और वह मौके पर गिर गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए केवलारी अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया।

    • अनिल ने बताया कि गांव से डेढ़ किमी दूर आठ दिन का मेला भरता है, जहां से दोनों बाइक में सवार होकर लौट रहे थे। इसी बीच खदान के पास रेत खनन को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था।

    • दोनों एक दूसरे से रेत खदान चलाने की बात कह रहे थे। तभी अचानक गोली चल गई, गोली किसने चलाने यह उन्होंने नहीं देखा। उनका खुरसुरा रेत खदान से कोई लेना-देना नहीं है।

    • घायल विकास बालाघाट में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जो मेला में शामिल होने गांव आया था। इसी दौरान वह इस घटना का शिकार हो गया।

    गोली चलाने का नहीं चला पता, हथियार भी नहीं हो सका जब्त

    पुलिस ने अनुराग तिवारी व अन्य लोगों पर हत्या के प्रयास का प्रकरण पुलिस थाना उगली में दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फायरिंग की घटना दोपहर एक से डेढ़ बजे के आसपास की बताई जा रही है। लेकिन देर शाम तक पुलिस गोली चलाने में उपयोग हथियार को जब्त नहीं कर सकी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में विस्तृत जांच जारी है।

    रेत खदान के दो पक्ष है, इसमें एक पक्ष में शामिल अनुराग तिवारी व दूसरे पक्ष के अन्य लोगों के बीच आपसी विवाद चल रहा था। इसी वाद-विवाद के दौरान हुई फायरिंग में विकास पटले नाम के एक युवक को गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रवाना कर दिया गया है। इस मामले में अनुराग तिवारी व अन्य लोगों पर हत्या का प्रयास करने का अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।

    सुनील मेहता, पुलिस अधीक्षक सिवनी

