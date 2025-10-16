Seoni News: अवैध शराब मामले में फंसाने की धमकी देने का एएसआई का कथित आडियो वायरल, एसपी ने किया सस्पेंड
पुलिस थाना लखनवाड़ा। निलंबित एएसआई नानकराम पाल। नईदुनिया
नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के लखनवाड़ा थाना अंतर्गत गोपालगंज निवासी दुकान संचालक लक्ष्य उर्फ कुलदीप साहू (25) को गांव में अन्य किसी व्यक्ति से पकड़ी गई अवैध शराब के मामले में एएसआई नानकराम पाल द्वारा फंसाने का कथित आडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें एएसआई द्वारा संबंधित व्यक्ति से प्रकरण को रफा-दफा करने कथित रूप से 2 हजार रुपये की मांग की जा रही है। इस मामले की लिखित शिकायत पीड़ित लक्ष्य साहू द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने प्रथम दृष्टया शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लखनवाड़ा पुलिस थाना में पदस्थ एएसआई नानकराम पाल को निलंबित कर दिया है।
सीएसपी को सौंपी प्रकरण की जांच
- एसपी मेहता ने बताया कि कथित आडियो की जांच नगर पुलिस अधीक्षक सिवनी को सौंपी गई है।
- जांच के बाद प्रकरण में कार्रवाई होगी।
- एसपी कार्यालय को दी शिकायत में पीड़ित लक्ष्य साहू ने कहा है कि 2 अक्टूबर को गाेपालगंज में एएसआई ने अवैध शराब पकड़ी थी।
- इस मामले में फंसाने की धमकी देते हुए प्रकरण नहीं बनाने के बदले एएसआई द्वारा 2 हजार रुपये की मांग की गई, जिसकी आडियो रिकार्डिंग मोबाइल में की गई थी।
- शिकायत में कहा गया है कि एएसआई द्वारा पूर्व में भी इसी तरह क्षेत्र में व्यक्तियों को झूठा फंसाने की धमकी देकर उगाही का कार्य किया जाता रहा है।
- वर्दी के भय के कारण लोग इसकी शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। रूपयों की अवैध मांग करने पर एएसआई के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है।