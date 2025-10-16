नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के लखनवाड़ा थाना अंतर्गत गोपालगंज निवासी दुकान संचालक लक्ष्य उर्फ कुलदीप साहू (25) को गांव में अन्य किसी व्यक्ति से पकड़ी गई अवैध शराब के मामले में एएसआई नानकराम पाल द्वारा फंसाने का कथित आडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें एएसआई द्वारा संबंधित व्यक्ति से प्रकरण को रफा-दफा करने कथित रूप से 2 हजार रुपये की मांग की जा रही है। इस मामले की लिखित शिकायत पीड़ित लक्ष्य साहू द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दी गई है। इस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने प्रथम दृष्टया शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लखनवाड़ा पुलिस थाना में पदस्थ एएसआई नानकराम पाल को निलंबित कर दिया है।