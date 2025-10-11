Seoni News: हवाला मामले में संलिप्तता पर एक और प्रधान आरक्षक निलंबित, देर रात तक चलती रही एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। हवाला के 3 करोड़ रुपये लूटने के आरोपों में घिरी खाकी बर्दी के मामले में नये-नये तथ्य सामने आ रहे है। वहीं पुलिस की छवि को धूमिल करने वाले पुलिस कर्मचारियों की पहचान करने में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के नेतृत्व में ताबातोड़ तरीके से जांच की प्रक्रिया बीते 48 घंटों से चल रही है।

प्रारंभिक जांच में लखनादौन एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला के 8 अक्टूबर की रात सीलादेही में हुए घटनाक्रम में संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने 11 अक्टूबर को प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है। निलंबित प्रधान आरक्षक राजेश जंघेला का दो माह पहले एसडीओपी कार्यालय सिवनी से लखनादौन स्थानांतरण हुआ था।

संदिग्ध आचरण पर निलंबित प्रधान आरक्षक को पुलिस लाइन सिवनी अटैच किया गया है। हवाला लूट मामले में कुछ और लोगों के शामिल होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। लेकिन पुलिस मामले में फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है। सभी तथ्यों को जांचने-परखने के बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं 11 अक्टूबर शनिवार की रात लखनवाड़ा पुलिस थाना में हवाला के रूपयों की जब्ती के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चलती रही। इधर, जबलपुर एएसपी आयुष गुप्ता द्वारा सिवनी पुलिस कंट्रोल रूप में निलंबित एसडीओपी-थाना प्रभारी सहित सभी 11 पुलिस कर्मचारियों व पीड़ित पक्ष का बयान दर्ज करने में जुटे रहे।

कहा जा रहा है कि जल्द घटनाक्रम की जांच पूरी कर प्रतिवेदन जबलपुर आईजी प्रमोद वर्मा को प्रस्तुत किया जाएगा। आगामी एक-दो दिनों में प्रतिवेदन अधिकारियों तक पहुंच सकता है। सूत्रों के अनुसार हवाला की रकम लूटने के बाद प्रकरण को रफा-दफा करने सौदेबाजी का दौर भी चला। जानकारी के अनुसार हाईवे में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी जांच में खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल - अगर जप्ती वैध थी, तो तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना क्यों नहीं दी गई? - पूरी रकम 2.96 करोड़ में से केवल 1.45 करोड़ ही क्यों जमा की गई? - बंडोल थाना प्रभारी अपने क्षेत्र से बाहर सीलादेही तक क्यों पहुँचे? आईटी को करनी पड़ी कार्रवाई कथित हवाला कारोबारी सोहनलाल परमार ने वाहन में 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये होने की बात कही थी। जबकि एसडीओपी व पुलिस कर्मचारियों के पास से 1.45 करोड़ रूपये मिले थे। कहा जा रहा है कि कारोबारी को कथित रूप से लौटाई गई रकम में 25 लाख 60 हजार रूपये कम पाए गए हैं।

यह बड़ी रकम किसने गायब की यह भी पुलिस के लिए जांच विषय बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरा सच सामने आ जाएगा।

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि 8-9 अक्टूबर की रात हुए इतने बड़े घटनाक्रम की भनक जिले के आला अधिकारियों तक समय रहते क्यों नहीं पहुंची और संबंधितों पर कार्रवाई करने अधिकारियों ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया।

मामले डीईजी से आईजी तक पहुंचने पर जबलपुर आइजी प्रमोद वर्मा को संदिग्ध आचरण करने वाले 9 पुलिस कर्मचारियों को निलंबन आदेश जारी करना पड़ा। हालाकि पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता भोपाल में आयोजित बैठक में शामिल होने गए थे।

जबकि एएसपी दीपक मिश्रा एसपी का प्रभार संभाल रहे थे। वहीं आइजी के प्रतिवेदन पर सिवनी एसडीओपी पूजा पांडे का निलंबन आदेश राज्य के डीजीपी कैलाश मकवाना ने 10 अक्टूबर को जारी कर दिया। अब इस प्रकरण में निलंबित पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रकरण ने उड़ाई पुलिस अधिकारियों की नींद इस पूरे घटनाक्रम ने आमजनों की सुरक्षा में तैनात जिम्मेदारों पुलिस अधिकारियों की बदनीयत से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिया है। पुलिस द्वारा कथित लूट के आरोपों में जब्त 1.45 करोड़ रुपये की जांच करने 10 अक्टूबर को आयकर विभाग का दल जबलपुर से सिवनी पहुंचा था। 8-9 अक्टूबर की रात हवाला के करोड़ों रुपये के लूट संबंधी आरोपों ने जिले के पुलिस अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। एजेके थाना प्रभारी को मिला एसडीओपी का प्रभार जानकारी के अनुसार एसपी सुनील मेहता ने एसडीओपी का अतिरिक्त प्रभारी एजेके थाना प्रभारी को सौंप दिया है। हवाला के 3 करोड़ रुपये की लूट के आरोप में एसडीओपी कार्यालय के रीडर समेत लगभग पूरा स्टाफ निलंबित हो चुका है। जिस वाहन से रकम जब्त हुई वह कार कहां गई?