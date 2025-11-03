मेरी खबरें
    नगर के ज्यारत नाका क्षेत्र में संचालित आरोग्य धनवर्षा डेवल्वर्स एंड एलाइड लिमिटेड के संचालक व डायरेक्टर ने 6 वर्ष 3 माह में राशि तीन गुना लौटाने की स्कीम के नाम पर उसके पिता दफेलाल से एक लाख तीन हजार रुपये, चाचा जेठूलाल से 98300 रुपये जमा करवा लिए।

    By Sanjay Agrawal
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 08:18:51 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 08:46:18 PM (IST)
    Seoni News: आरोग्य धनवर्षा चिटफंड कंपनी के चार संचालकों को 7 साल का कठोर कारावास
    सिवनी की कोर्ट का फैसला।

    HighLights

    1. आरोपितों ने धोखाधड़ी करते हुए जिले के सैकड़ों लोगों की जमा पूंजी हड़प ली थी।
    2. संचालकों पर उज्जैन, रतलाम जिलों में जालसाजी, धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं।
    3. जिले में कंपनी के संचालकों पर दर्ज एक अन्य प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिला अदालत के विशेष न्यायालय ने तीन गुना राशि का लालच देकर लोगों की गाड़ी कमाई को हड़पने वाली चिंटफंड कंपनी के संचालकों व डायरेक्टरों को सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अभियाेजन के संबंध में बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थी सुनील ठाकरिया ने 25 जनवरी 2011 को दी शिकायत में कहा था कि नगर के ज्यारत नाका क्षेत्र में संचालित आरोग्य धनवर्षा डेवल्वर्स एंड एलाइड लिमिटेड के संचालक व डायरेक्टर ने 6 वर्ष 3 माह में राशि तीन गुना लौटाने की स्कीम के नाम पर उसके पिता दफेलाल से एक लाख तीन हजार रुपये, चाचा जेठूलाल से 98300 रुपये जमा करवा लिए। अवधि पूरी होने पर संपर्क करने पर कार्यालय बंद पाया गया। एजेंटों से संपर्क करने पर वे केवल आश्वासन देते रहे।

    2017 में दर्ज किया गया था अपराध

    कंपनी संचालक व डायरेक्टर ने बेईमानी छल कपटपूर्वक राशि जमा करवाकर उनके साथ धोखाधड़ी की है। शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोग्य धन वर्षा डेव्लपर्स एंड एलाईड लिमिटेड के खिलाफ धारा 420, 406 के तहत अपराध क्रमांक 482/17 दर्ज किया था।


    प्रकरण में कोतवाली पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर कंपनी के आरोपित संचालकों के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।

    प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक व सहायक अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह ने न्यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किए। इससे सहमत होकर न्यायालय ने 31 अक्टूबर को पारित निर्णय में आरोपितों को सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

    सात साल जेल में रहेंगे आरोपित

    • अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि प्रकरण में जिला अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश लक्षमण कुमार वर्मा ने आरोपित रघुवीर सिंह पुत्र गंगा सिंह राठौर (50) गावडी देवसी थाना भाटपचलाना जिला उज्जैन, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह सोनगार (47) शिक्षक कालोनी बडनगर उज्जैन, राजेंद्र सिंह पुत्र रामसिंह सिसोदिया (48) जमुनिया शंकर थाना बरखेडा जिला रतलाम, जगदीशचंद्र व्यास पुत्र लक्ष्मी नारायण (47) कराडिया थाना बरखेडा जिला रतलाम निवासी को न्यायालय ने कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

  • धारा 420, 34 भादंवि में सात वर्ष सश्रम कारावास व 10000 रूपये अर्थदंड, धारा 406, 34 भादंवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदंड, धारा-3 मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 में 3 माह का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 6 मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 में 6 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

    • आरोपितों पर दर्ज हैं कई प्रकरण

    जानकारी के अनुसार धनवर्षा कंपनी के नाम पर आरोपितों में धोखाधड़ी करते हुए जिले के सैकड़ों लोगों की जमा पूंजी हड़प्प ली थी। कंपनी के संचालकों पर उज्जैन, रतलाम सहित अन्य कई जिलों में जालसाजी, धोखाधड़ी के प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल प्रकरण में शामिल सभी आरोपित जेल हैं। जिले में कंपनी के संचालकों पर दर्ज एक अन्य प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें निर्णय होना बाकी है।

