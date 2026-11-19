नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। होटल में प्रेमी युगल को गांजा के केस में फंसाने की धमकी देने वाले पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गृह विभाग की अवर सचिव अन्नू भलावी ने बुधवार को इस मामले के मुख्य किरदार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) दीपक मिश्रा व एसडीओपी चंचलेश मरकाम का निलंबन आदेश जारी कर दोनों को पुलिस मुख्यालय भोपाल अटैच कर दिया है।

वहीं जबलपुर आईजी प्रमोद कुमार वर्मा ने कोतवाली टीआई सतीश तिवारी, प्रधान आरक्षक नवीन तिवारी, एएसपी के आरक्षक ड्राइवर कृष्ण परते, गनमैन सलमान खान व यातायात प्रभारी विजय बघेल को निलंबित कर रक्षित केंद्र जबलपुर अटैच किया है। जांच छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी राकेश कुमार सिंह को सौंपी गई है इस मामले की जांच छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी राकेश कुमार सिंह को सौंपी गई है, जो पूर्व में एएसपी दीपक मिश्रा के साथ पदस्थ रह चुके हैं। ऐसे में जांच पर ही सवाल उठ रहे हैं। यह भी सामने आया है कि भोपाल में शिकायत करने वाले सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने ही दीपक मिश्रा की पदस्थापना कराई थी।