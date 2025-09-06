मध्य प्रदेश में कुत्तों का आतंक जारी... सिवनी में 13 साल की बच्ची को किया घायल, मौके पर ही मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिसमें आवारा कुत्तों के झुंड ने 13 वर्षीय अवनी विनोखे पर हमला कर उसकी मौत कर दी। घटना समनापुर गाँव में शाम करीब चार बजे हुई, जब अवनी अपनी सहेली के साथ खेत गई हुई थी।

हमले के दौरान बच्ची पर कुत्तों ने बुरी तरह हमला किया। घबराई हुई एक बच्ची दौड़कर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। जब परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक अवनी इतनी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी कि उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।