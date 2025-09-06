मध्य प्रदेश में कुत्तों का आतंक जारी... सिवनी में 13 साल की बच्ची को किया घायल, मौके पर ही मौत

मेरी खबरें
    By Sanjay Agrawal
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 01:41:16 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 01:45:28 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिसमें आवारा कुत्तों के झुंड ने 13 वर्षीय अवनी विनोखे पर हमला कर उसकी मौत कर दी। घटना समनापुर गाँव में शाम करीब चार बजे हुई, जब अवनी अपनी सहेली के साथ खेत गई हुई थी।

    हमले के दौरान बच्ची पर कुत्तों ने बुरी तरह हमला किया। घबराई हुई एक बच्ची दौड़कर घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। जब परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक अवनी इतनी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी कि उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

    कान्हीवाड़ा पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से पूरे गाँव में शोक का माहौल है और लोग आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर चिंतित हैं।

