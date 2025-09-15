शहडोल में गाली गलौज का आरोपित निकाला 2 करोड़ का ठग, जैतपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार

नईदुनिया न्यूज, रसमोहनी। जैतपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में बांछित आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया है कि अनुज शुक्ला पिता राम शिरोमणि शुक्ला निवासी ग्राम भटिया को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर जैतपुर पुलिस ने कटनी से पीछा करते करते आरोपित को शहडोल में पकड़ा। जांच के दौरान पता चला कि आरोपित के विरुद्ध कई जिलों में धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं जिसमें शासकीय अधिकारियों का नाम लेकर शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम से जनता से 2 करोड़ से ज्यादा वसूले गए हैं।