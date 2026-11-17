नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। ब्यौहारी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। वीआईपी कार्ड लेकर कार्यक्रम स्थल के डोम में मंच के सामने बैठे कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान अचानक झंडे दिखाए। इससे कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर हलचल मच गई।

पुलिस ने तुरंत लिया हिरासत में पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और उनके पास से काले झंडे जब्त किए। सभी को थाने ले जाया गया। नौ कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और सोमवार शाम उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में अपराध भी दर्ज किए जाने की जानकारी है। पुलिस घटनाक्रम की जांच कर रही है।