किराए को लेकर विवाद में बॉबी ट्रैवल्स के संचालक पिता-पुत्र ने मां-बेटे और रिश्तेदार को पीटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। संभागीय मुख्यालय में गुरुवार की सुबह रीवा होटल के सामने वाहन किराए को लेकर विवाद हो गया, जिसमें बॉबी ट्रैवल्स संचालक सुनील लामा और उनके पुत्र प्रथम लामा ने कोतमा निवासी कार्तिकेय वाजपेई पिता स्वर्गीय मनीषचंद्र वाजपेई एवं इनकी मां अनीता वाजपेई और इनकी एक रिश्तेदार ममता शुक्ला पत्नी बसंत शुक्ला निवासी इलाहाबाद के साथ मारपीट की है।

दोनों आरोपितों पर अपराध दर्ज कर कार्तिकेय वाजपेई की शिकायत पर सोहागपुर पुलिस ने दोनों आरोपितों पर अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार कार्तिकेय वाजपेई के मामा का चिकित्सालय में निधन हो गया था। यहां से शव का अंतिम संस्कार के लिए इलाहाबाद गए थे।