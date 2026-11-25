नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में पहली बार किसान काबुली चने की खेती करेंगे। इसके लिए हर ब्लाॅक के कुल 30 किसानों का चयन किया गया है। अनुदान पर प्रत्येक किसान को बीज प्रत्येक किसान एक-एक एकड़ में बतौर नवाचार इस सीजन में गेहूं-चने के साथ काबुली चने की खेती भी करेंगे।अनुदान पर प्रत्येक किसान को बीज दिया जा रहा है। कुल चार क्विंटल बीज उपलब्ध है, जिसे किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

फसल नवाचार के रूप में कराई जा रही है कृषि विभाग का मानना है कि शहडोल की मिट्टी और जलवायु में काबुली चने की खेती की संभावना है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए पहली बार जिले में इस फसल को नवाचार के रूप में कराया जा रहा है। यदि इस सीजन में उत्पादन अच्छा मिला और किसानों की रुचि बढ़ी, तो अगले साल इसका रकबा बढ़ाया जाएगा।