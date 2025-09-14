Shahdol में फिर हाथियों का तांडव, घरों में तोड़फोड़ कर फसलों को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग ने खाली कराए घर

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के देवलौंद क्षेत्र में स्थित खांड नगर परिषद के वार्ड नंबर सात में दो जंगली हाथी बीती रात आ पहुंचे और गांव में तांडव मचाया । जंगली हाथियों ने दो घरों को तोड़ दिया और तीन एकड़ से अधिक फसलों को चौपट कर दिया है। नगर परिषद में घुसे हाथियों को देख वॉर्ड वासियो में डर का माहौल बन गया। जानकारी के बाद पुलिस की 112 वाहन मौके पर पहुंची और उसने मौके पर अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला, एक सैकड़ा से अधिक लोगों को पास के गांव में रात में शिफ्ट करना पड़ा।

जंगली हाथियों का आतंक जिले की सीमा बांधवगढ़ और संजय गांधी टाइगर रिजर्व से जुड़ी है। जिससे यहां जंगली हाथियों का विचारण बना रहता है। देवलौंद के शहरगढ़ में 22 हाथियों का झुंड पिछले एक साल से विचरण कर रहा है। बीती रात खांड नगर परिषद के वार्ड नंबर सात में झुंड से भटक कर दो जंगली हाथी आ पहुंचे, जिसे देख लोग डर गए और घर छोड़कर भागने लगे।