    By Vinod Shukla
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 04:43:36 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 04:52:13 PM (IST)
    भारत-पाकिस्तान मैच के विरोध में किसान कांग्रेस नेता ने फोड़ डाली टीवी
    कांग्रेस नेता ने फोड़ी टीवी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल। रविवार की रात में भारत-पाकिस्तान मैच के के विरोध में शहडोल में भी गुस्सा देखने को मिला। नाराजगी व्यक्त करते हुए किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शेख आबिद ने घर की टीवी तोड़कर विरोध जताया।

    उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश के साथ भारत का मैच खेलना गलत है और भारतीयों को इसे नहीं देखना चाहिए।

    रविवार को मैच शुरू होते ही शेख आबिद ने अपने घर की टीवी तोड़कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। सोमवार को यह वीडियो वायरल हो गया और इसे कई लोगों ने शेयर किया। वीडियो पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

    कुछ लोग इसे सही कदम बता रहे हैं,तो कुछ लोग कह रहे हैं कि विरोध का यह नया तरीका है। सोशल मीडिया पर कई भाजपा समर्थकों ने भी गुस्से से भरी पोस्ट डाली।

    उनका कहना था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, तब तक भारत को उसके साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहिए।

    शेख आबिद का कहना है कि देशवासियों को भी ऐसे मैचों का बहिष्कार करना चाहिए ताकि भविष्य में भारत-पाक मैच आयोजित न हों। उन्होंने कहा कि खेल से बड़ा देश और शहीदों का सम्मान है।

