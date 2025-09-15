भारत-पाकिस्तान मैच के विरोध में किसान कांग्रेस नेता ने फोड़ डाली टीवी

नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल। रविवार की रात में भारत-पाकिस्तान मैच के के विरोध में शहडोल में भी गुस्सा देखने को मिला। नाराजगी व्यक्त करते हुए किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शेख आबिद ने घर की टीवी तोड़कर विरोध जताया।

उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश के साथ भारत का मैच खेलना गलत है और भारतीयों को इसे नहीं देखना चाहिए।

रविवार को मैच शुरू होते ही शेख आबिद ने अपने घर की टीवी तोड़कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। सोमवार को यह वीडियो वायरल हो गया और इसे कई लोगों ने शेयर किया। वीडियो पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।