शहडोल में बेटे की हत्या के बाद जंगल में छिपा था पिता, पांचवे दिन ट्रेन के सामने कूदकर दी जान

नईदुनिया प्रतिदिन, शहडोल। शहडोल जिले के ग्राम कोठिया में मानव संबंधों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद फरार आरोपित पिता ने पांचवें दिन ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की कई टीमें दो अक्टूबर से ही दिन-रात जंगलों में उसकी तलाश में सर्चिंग कर रही थीं। मंगलवार सुबह हत्या स्थल से करीब तीन किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। मृतक की पहचान 55 वर्षीय नंदकुमार सिंह गोंड के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार दो अक्टूबर को ग्राम कोठिया में नंदकुमार सिंह गोंड का अपने बेटे सिंघराज सिंह गोंड से किसी मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि नंदकुमार ने गुस्से में बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से सिंघराज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से भागकर आसपास के घने जंगलों में छिप गया था।