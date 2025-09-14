शहडोल में वन टीम पर हमला, आरोपियों ने टीम के सामने फाड़ फेंका सर्च वारंट

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के जयसिंहनगर में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। इतना ही नहीं शासकीय दस्तावेजों को वन विभाग की टीम के सामने ही आरोपितों ने फाड़ फेंका है। यह घटना उस समय हुई जब वन विभाग को सूचना मिली कि अवैध रूप से इमारती लकड़ियों को जंगलों से काट कर इकट्ठा रखा गया है, जिसे जब्त करने वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी।
तभी आरोपित एवं उसके अन्य साथियों ने वन टीम पर हमला बोल दिया। मामला जयसिंह नगर थाना क्षेत्र का है, जिस पर वन विभाग के कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपितों पर मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सभी आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है।
जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र के मंहदेवा गांव में एक घर में इमारती लकड़ियों का एक बड़ा जखीरा रखे होने की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को मिली थी, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम का गठन हुआ, जिसमें जयसिंह नगर के साथ गोदवाल वन परिक्षेत्र के अधिकारी शामिल हो कर मौके के लिए रवाना हुए। टीम ने मौके पर छापा मारा तो देखा कि बड़ी मात्रा में लकड़ियां घर के बाहर बाड़ियों में छुपा कर रखी गई थी। वन विभाग की टीम कार्रवाई कर रही थी।
तभी उन्हें यह जानकारी मिली कि सुरेन्द्र यादव जिसकी बाड़ी के आस पास यह लकड़ी मिली है, उसने अपने पक्के मकान के अंदर भी कुछ इमारती लकड़ी छुपा कर रखा हुआ है। टीम ने जब घर के अंदर जा कर कार्रवाई करने की कोशिश की तो, आरोपित वन विभाग की टीम से भिड़ गया और उसने कहा कि आपको घर के अंदर जाने के लिए मुझे सर्च वारंट दिखाना होगा। वन विभाग के अधिकारियों ने आरोपी को सर्च वारंट दिया और वही से बात बिगड़ गई।
पुलिस से शिकायत करते हुए बीट गार्ड सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी सुरेंद्र यादव ने सर्च वारंट देखते ही उसे वन विभाग की टीम के सामने फाड़ दिया। जब अधिकारियों ने इसका विरोध किया तो उसके साथ
घर में मौजूद अन्य लोग एवं महिलाएं वन विभाग की टीम पर हावी हो गई, और गाली गलौज करते हुए अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया है। वन विभाग ने आधी अधूरी कार्रवाई की और मौके से निकलकर थाने पहुंच कर घटना की जानकारी पुलिस को दी।
थाना प्रभारी जयसिंहनगर अजय कुमार बैगा ने बताया कि वन विभाग की टीम के साथ शासकीय कार्य में बाधा,गाली गलौज कर शासकीय दस्तावेज को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। बीट गार्ड की शिकायत पर आरोपी सुरेंद्र यादव,नरेंद्र यादव,बाबूलाल एवं दो अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार हैं,जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी।