शहडोल में झाड़-फूंक के नाम पर ठगी... दिव्यांग से 35,000 रुपए, बकरा और अनाज ले भागे आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में झाड़ फूंक और चमत्कारी इलाज का झांसा देकर 35 हजार रुपए, एक बकरा, 60 किलो चना, एक कंबल और शराब की बोतल ठगने का मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत के लिए पीड़ित कई दिन तक थाने गया, लेकिन जब पुलिस ने उसकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया तो पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत पहुंची। इसके बाद गोहपारु थाने में मामला दर्ज हो गया है। पुलिस के अनुसार गोहपारू थाना क्षेत्र के बरेली निवासी दिव्यांग महेंद्र सिंह 27 जून को अपने पिता का इलाज कराने कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल शहडोल गया गया था।

इसी दौरान उसकी मुलाकात दो महिलाओं और एक पुरुष से हुई। वे उनसे परिचित नहीं थी। तीनों ने महेंद्र को झांसा दिया कि वे झाड़ फूंक के माध्यम से विशेष इलाज के जरिए उसकी दिव्यांगता को पूरी तरह ठीक कर देंगे। महेंद्र उनके बहकावे में आ गया दिव्यांगता से छुटकारा पाने के लिए उनकी बात मान ली।

ठगो ने उससे 35 हजार रुपये नगद, एक काला बकरा, 35 किलो चना, एक कंबल और शराब की बोतल तक लेकर इलाज का आश्वासन देकर चले गए। कई दिन तक उनका इंतजार महेंद्र ने उनके द्वारा दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं चला तो वह समझ गया कि उसके साथ ठगी हो गई है। इसके बाद उसने गोहपारु थाने जाकर आपबीती सुनाई, लेकिन पुलिस टाल दिया। लगातार थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद पीड़ित 40 किलोमीटर का सफर तय कर पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव के पास पहुंचा।