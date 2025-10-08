सरकारी अस्पताल में घायल ने नर्स की छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया अपराध

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के देवलौंद थाना क्षेत्र के एक सरकारी अस्पताल में नर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। घटना उस समय हुई जब एक व्यक्ति सड़क हादसे में घायल हुआ और उपचार के लिए अस्पताल गया था। उसी दौरान ड्यूटी में तैनात नर्स के साथ उसने छेड़छाड़ की है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज लिया है। पुलिस ने बताया कि सरकारी अस्पताल में तैनात एक नर्स के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित राजेश बैस पुत्र रामकरण सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, जिसे मामूली चोट आई थी। उसका उपचार कराने वह अस्पताल आया था। उस दौरान नर्स किसी दूसरे मरीज को इंजेक्शन लगा रही थी और आरोपित बगल में खड़ा था। इसी दौरान उसने नर्स के साथ छेड़छाड़ की है।