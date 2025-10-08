मेरी खबरें
    सरकारी अस्पताल में घायल ने नर्स की छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया अपराध

    नर्स किसी दूसरे मरीज को इंजेक्शन लगा रही थी और आरोपित बगल में खड़ा था। इसी दौरान उसने नर्स के साथ छेड़छाड़ की है। घटना के बाद नर्स ने आस-पास मौजूद लोगों को आवाज लगा कर बुलाया तो आरोपित भाग गया। घटना के बाद नर्स ने इसकी जानकारी अपने स्वजन को दी। इसके बाद थाने शिकायत की गई है।

    By Vinod Shukla
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 06:26:14 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 06:29:42 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के देवलौंद थाना क्षेत्र के एक सरकारी अस्पताल में नर्स के साथ छेड़छाड़ हुई है। घटना उस समय हुई जब एक व्यक्ति सड़क हादसे में घायल हुआ और उपचार के लिए अस्पताल गया था। उसी दौरान ड्यूटी में तैनात नर्स के साथ उसने छेड़छाड़ की है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज लिया है। पुलिस ने बताया कि सरकारी अस्पताल में तैनात एक नर्स के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है।

    पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित राजेश बैस पुत्र रामकरण सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, जिसे मामूली चोट आई थी। उसका उपचार कराने वह अस्पताल आया था। उस दौरान नर्स किसी दूसरे मरीज को इंजेक्शन लगा रही थी और आरोपित बगल में खड़ा था। इसी दौरान उसने नर्स के साथ छेड़छाड़ की है।

    घटना के बाद नर्स ने आस-पास मौजूद लोगों को आवाज लगा कर बुलाया तो आरोपित भाग गया। घटना के बाद नर्स ने इसकी जानकारी अपने स्वजन को दी। इसके बाद थाने शिकायत की गई है।

    थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया आरोपित राजेश बैस सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद अस्पताल उपचार कराने पहुंचा था। महिला नर्स किसी दूसरे मरीज का इलाज कर रही थी, उसी दौरान घटना घटी है। घटना के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। हमने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर, उसकी तलाश शुरू की है।

