शहडोल के केलमनिया बांध पर शराब पी रहा युवक अचानक पानी में गिरा, डूबने से हुई मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले सिंहपुर थाना क्षेत्र के केलमानिया बांध में पुलिस व रेस्क्यू टीम को एक युवक का शव मिला है, जिसकी उम्र 40 साल के आस पास होगी।
जानकारी के अनुसार, सोमवार की शाम पुलिस को सूचना मिली कि तीन लोग केलमनिया बांध के ऊपर बैठकर शराब पी रहे थे, जिसमें से एक युवक बांध में गिर गया है और उसके बाद दो अन्य लोग अपनी मोटर साइकिल लेकर भाग गए हैं।
इनको भागते हुए लोगों ने देखा और रोकने का प्रयास भी किया लेकिन रुके नहीं। इसी दौरान इनका वीडियो बना बन गया जो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने बताया कि केलमानिया बांध के ऊपर तीन लोग बैठकर शराब पी रहे थे,जिसमें से एक का बांध में शव मिला है। आसपास मछली पकड़ रहे लोगों ने इसकी पुष्टि किया है।
थाना प्रभारी सिंहपुर एमएल रागडाले ने बताया कि सोमवार शाम तकरीबन 5.00 बजे ग्रामीणों ने पुलिस को एक सूचना दिया कि बांध में कोई गिर गया है। इसके बाद वहां पुलिस गई और एसडीआरएफ टीम को बुलवाकर रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया, लेकिन रात हो जाने के कारण बीच में रोकना पड़ा।
मंगलवार सुबह फिर रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक युवक का शव बांध में मिला है।थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।
मृतक के साथ दो अन्य लोग भी अभी पहचान नहीं हो पाई है। गांव के लोगों ने मोटरसाइकिल सवार दो लोगों के भागने का वीडियो बनाया है, उसके आधार में जांच की जा रही है। अगर यह पता चल जाता कि मोटरसाइकिल में सवार दो लोग कौन थे, तो मृतक की पहचान की जा सकेगी।
वहीं, मछली पकड़ रहे एक व्यक्ति ने बताया कि तीनों मोटरसाइकिल में सवार होकर यहां आए थे और शराब पी रहे थे। इसी बीच उनका एक साथी पानी में गिर गया और उसके बाद दो लोग उसे बचाने की बजाय मोटरसाइकिल से भाग गए। थाना प्रभारी ने कहा कि शव की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।