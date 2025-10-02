मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जर्मनी रवाना होने से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव से मिले शहडोल 'मिनी ब्राजील' विचारपुर के खिलाड़ी

    शहडोल के विचारपुर गांव, जिसे मिनी ब्राजील कहा जाता है, यहां के 4 फुटबॉल खिलाड़ी और 1 कोच जर्मनी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिले। वे 4-12 अक्टूबर तक जर्मनी में फुटबॉल प्रशिक्षण लेंगे। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और उनकी उपलब्धियों की सराहना की है। विचारपुर की यह टीम वैश्विक पहचान बना चुकी है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा था।

    By Ravindra Vaidya
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 01:23:17 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 01:25:05 PM (IST)
    जर्मनी रवाना होने से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव से मिले शहडोल 'मिनी ब्राजील' विचारपुर के खिलाड़ी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहडोल जिले के विचारपुर गांव जिसे मिनी ब्राज़ील कहा जाने लगा है वहां के चार फुटबॉल खिलाड़ी और एक कोच जर्मनी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मिले। यह खिलाड़ी और कोच जर्मन में 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक फुटबॉल खेल की बारीकियां सीखेंगे।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहडोल जिले के ग्राम विचारपुर की 'मिनी ब्राजील' फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षण न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।

    मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए उनके प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विचारपुर की फुटबॉल टीम शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी प्रदेश की असाधारण खेल प्रतिभा का परिचायक हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे अपने कौशल और समर्पण से देश और प्रदेश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन करें।

    naidunia_image

    विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के इस विशेष अवसर के लिए विचारपुर से कुल पांच खिलाड़ी और एक महिला प्रशिक्षक का चयन किया गया है। इनमें लक्ष्मी सहीस (प्रशिक्षक, 31 वर्ष),सानिया कुशवाहा (खिलाड़ी, 14 वर्ष),सुहानी कोल (खिलाड़ी, 15 वर्ष),प्रीतम कुमार (खिलाड़ी, 14 वर्ष) वीरेंद्र बैगा (खिलाड़ी, 16 वर्ष),मनीष घसिया (खिलाड़ी, 16 वर्ष) के नाम शामिल हैं।

    प्रधानमंत्री से मिली वैश्विक पहचान

    विचारपुर की फुटबॉल टीम को यह पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 जुलाई 2023 को मन की बात कार्यक्रम में मिली थी। प्रधानमंत्री ने विचारपुर को ‘मिनी ब्राजील’ के रूप में उल्लेखित किया था। इसके बाद जर्मनी के प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब FC Ingolstadt 04 ने विचारपुर के पांच खिलाड़ियों और एक प्रशिक्षक को 4 से 12 अक्टूबर 2025 तक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.