Mann ki Baat: मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर शहडोल के विचारपुर गांव के चार बच्चे फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जर्मनी

शहडोल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार सुबह मन की बात रेडिया कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा एक पॉडकास्ट में कही बात से जर्मनी के खिलाड़ी ने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़‍ियों को ट्रेनिंग देने की पेशकश की। अब यहां के बच्चे ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाएंगे।

पीएम ने कहा कि बीते दिनों में कुछ पॉडकास्ट में शामिल हुआ था। ऐसा ही एक पॉडकास्ट दुनिया के बहुत फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ हुआ था। उस पॉडकास्ट में बहुत सारी बाते हुईं और दुनियाभर के लोगों ने उसे सुना भी और जब पॉडकास्ट पर बात हो रही है, तो बातों-बातों में मैंने एक विषय उठाया था।

पीएम ने कहा कि जर्मनी के एक खिलाड़ी ने उस पॉडकास्ट को सुना और उसका ध्यान मैंने उसमें जो बात बताई थी उस पर केंद्रित हो गया। उन्होंने उस टॉपिक पर इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की और फिर जर्मनी के भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर यह बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के जवाब में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़‍ियों का जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डायटमार बेयर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़‍ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया।