    Mann ki Baat: मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर शहडोल के विचारपुर गांव के चार बच्चे फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जर्मनी

    मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव के चार फुटबॉल खिलाड़ी जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस गांव का जिक्र किया और बताया कि जर्मनी के कोच डायटमार बेयर्सडॉर्फर ने उन्हें प्रशिक्षण देने की पेशकश की है। यह प्रशिक्षण विचारपुर गांव के खिलाड़ियों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 12:04:00 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 01:22:43 PM (IST)
    जर्मनी जाने के लिए चयनित बच्चे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर।

    1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में किया शहडोल के खिलाड़‍ियों का जिक्र।
    2. पीएम के पॉडकास्ट को सुनकर जर्मनी के खिलाड़ी ने किया भारतीय दूतावास में संपर्क।
    3. जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी ने शहडोल के बच्चों को प्रशिक्षण देने की पेशकश की।

    शहडोल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार सुबह मन की बात रेडिया कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा एक पॉडकास्ट में कही बात से जर्मनी के खिलाड़ी ने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़‍ियों को ट्रेनिंग देने की पेशकश की। अब यहां के बच्चे ट्रेनिंग के लिए जर्मनी जाएंगे।

    पीएम ने कहा कि बीते दिनों में कुछ पॉडकास्ट में शामिल हुआ था। ऐसा ही एक पॉडकास्ट दुनिया के बहुत फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ हुआ था। उस पॉडकास्ट में बहुत सारी बाते हुईं और दुनियाभर के लोगों ने उसे सुना भी और जब पॉडकास्ट पर बात हो रही है, तो बातों-बातों में मैंने एक विषय उठाया था।

    पीएम ने कहा कि जर्मनी के एक खिलाड़ी ने उस पॉडकास्ट को सुना और उसका ध्यान मैंने उसमें जो बात बताई थी उस पर केंद्रित हो गया। उन्होंने उस टॉपिक पर इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की और फिर जर्मनी के भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर यह बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं।

    प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के जवाब में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़‍ियों का जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डायटमार बेयर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़‍ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया।

    अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़‍ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया। जल्द ही शहडोल के हमारे कुछ युवा साथी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जर्मनी जाएंगे।

    दो बालक और दो बालिका जाएंगे जर्मनी

    मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर हो रहे शहडोल जिले के विचारपुर गांव के चार फुटबॉल खिलाड़ी व प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजा जाएगा। इसमें दो बालक व दो बालिका तथा एक प्रशिक्षक शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार अपने खर्च पर प्रदेश की इन प्रतिभाओं को अक्टूबर में जर्मनी भेजना प्रस्तावित है। बालक वर्ग में वीरेंद्र बैगा व राज सइस शामिल है। दो बालिका व प्रशिक्षक का नाम अभी तय नहीं हुआ है। वीरेंद्र को रोनाल्डो और राज को सुनील छेत्री पसंद है।

