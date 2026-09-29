शहडोल के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में मोबाइल पर प्रतिबंध, यूनिफॉर्म में छात्राओं की रील वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल मिल सके, इसलिए अभिभावक भरोसे के साथ उन्हें छात्रावास में भेजते हैं। छात्रावासों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कई कड़े नियम भी बनाए गए हैं, जिसमें मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध प्रमुख है।

परिसर में डांस करते हुए वीडियो बनाती दिख रही हैं वीडियो में 3 से 4 छात्राएं छात्रावास के मुख्य गेट के बाहर और अंदर के परिसर में डांस करते हुए वीडियो बनाती दिख रही हैं। यह वीडियो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर जमकर शेयर किया जा रहा है। छात्राओं को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब बालिका छात्रावास में छात्राओं को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं है, तो परिसर के अंदर मोबाइल पहुंचा कैसे और छात्राएं गेट से बाहर निकलकर वीडियो कैसे बना रही थीं। इस घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।