शहडोल में अमृत सरोवर में नहाते हुए बेटी को बचाने में मां डूबी, दोनों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। मध्यप्रदेश के गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम बरहा में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां तालाब में नहाने गई मां-बेटी की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय आशिया खान और उसकी मां तरनूम खान के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया।
पुलिस के अनुसार आशिया अपनी मां तरनूम और सहेलियों के साथ गांव के अमृत सरोवर तालाब में नहा रही थी। नहाते समय आशिया अचानक गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। बेटी को बचाने के लिए मां तरनूम भी गहरे पानी में उतरीं, लेकिन तैरना न आने के कारण वह भी पानी में डूब गईं। कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई।
तालाब के बाहर मौजूद अन्य महिलाओं ने यह घटना देखकर शोर मचाया और गांव वालों को बुलाया। जब तक लोग मौके पर पहुंचे और बचाव की कोशिश की, तब तक मां-बेटी की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई और ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव तालाब से निकाले गए।
गोहपारू पुलिस ने बताया कि अमृत सरोवर तालाब इस बार भारी बारिश के कारण पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। गहराई अधिक होने और तैरना न जानने की वजह से यह दुखद घटना हुई।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।