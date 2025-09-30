शहडोल में अमृत सरोवर में नहाते हुए बेटी को बचाने में मां डूबी, दोनों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। मध्यप्रदेश के गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम बरहा में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां तालाब में नहाने गई मां-बेटी की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय आशिया खान और उसकी मां तरनूम खान के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया।

पुलिस के अनुसार आशिया अपनी मां तरनूम और सहेलियों के साथ गांव के अमृत सरोवर तालाब में नहा रही थी। नहाते समय आशिया अचानक गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। बेटी को बचाने के लिए मां तरनूम भी गहरे पानी में उतरीं, लेकिन तैरना न आने के कारण वह भी पानी में डूब गईं। कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई।