    शहडोल में अमृत सरोवर में नहाते हुए बेटी को बचाने में मां डूबी, दोनों की मौत

    मध्यप्रदेश के गोहपारू थाना क्षेत्र के बरहा गांव में तालाब में नहाते समय मां-बेटी की डूबने से मौत हो गई। 10 वर्षीय आशिया डूबने लगी तो मां तरनूम ने बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही गहरे पानी में समा गईं। पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है।

    By Vinod Shukla
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 01:18:30 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 01:25:56 PM (IST)
    मां-बेटी की डूबने से मौत। (फाइल फोटो)

    1. बरहा गांव में मां-बेटी की तालाब में डूबकर मौत।
    2. नहाते समय बेटी गहरे पानी में चली गई।
    3. बेटी को बचाने मां भी गहरे पानी में उतरी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। मध्यप्रदेश के गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम बरहा में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां तालाब में नहाने गई मां-बेटी की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय आशिया खान और उसकी मां तरनूम खान के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल छा गया।

    पुलिस के अनुसार आशिया अपनी मां तरनूम और सहेलियों के साथ गांव के अमृत सरोवर तालाब में नहा रही थी। नहाते समय आशिया अचानक गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। बेटी को बचाने के लिए मां तरनूम भी गहरे पानी में उतरीं, लेकिन तैरना न आने के कारण वह भी पानी में डूब गईं। कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई।

    गांव में मचा कोहराम

    तालाब के बाहर मौजूद अन्य महिलाओं ने यह घटना देखकर शोर मचाया और गांव वालों को बुलाया। जब तक लोग मौके पर पहुंचे और बचाव की कोशिश की, तब तक मां-बेटी की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई और ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव तालाब से निकाले गए।

    तालाब का पानी बना हादसे का कारण

    गोहपारू पुलिस ने बताया कि अमृत सरोवर तालाब इस बार भारी बारिश के कारण पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। गहराई अधिक होने और तैरना न जानने की वजह से यह दुखद घटना हुई।

    जांच जारी

    फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

