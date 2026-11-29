नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज तिराहे के पास देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क पर दौड़ती एक कार अचानक आग की लपटों से घिर गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में कार आग का गोला बन गई।

छलांग लगाकर बचाई जान बताया जा रहा है कि कार में दो से तीन लोग सवार थे, जो धनपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चलती कार में अचानक आग लगने से उसमें सवार लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि, खतरे को भांपते हुए कार सवारों ने बिना देर किए गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी और किसी तरह अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। घटना देर रात की बताई जा रही है।

कुछ ही मिनटों में कार हुई राख सड़क पर अचानक कार से उठती आग की ऊंची लपटों को देखकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में कार आग की लपटों में घिरकर कबाड़ में तब्दील हो गई। भीषण आग के चलते कार धू-धू कर जलने लगी और देखते ही देखते जलकर पूरी तरह राख हो गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं दरअसल कार धनपुरी निवासी एक व्यक्ति की बताई जा रही है। हालांकि, कार में सवार लोगों की पहचान और आग लगने के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। चलती कार में अचानक आग लगने की इस घटना ने एक बार फिर वाहनों की सुरक्षा और तकनीकी जांच को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह जांच का विषय है कि आखिर चलती कार में आग कैसे लगी और देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख कैसे हो गई।