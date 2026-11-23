नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। रात के अंधेरे में कटी केबल सुधारने पहुंचे कर्मचारियों को शायद अंदाजा नहीं था कि जिस गड्ढे में वे काम करने उतर रहे हैं, वही उनकी जान पर भारी पड़ जाएगा। शहडोल जिले के ब्यौहारी में सड़क किनारे केबल मरम्मत के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी, पत्थर और सीमेंटेड नाली का मलबा धंसने से बीएसएनएल कर्मचारी रामसेवक सोंधिया की दबकर मौत हो गई।

पुलिस की मर्ग जांच में सामने आई सुरक्षा संबंधी लापरवाही के बाद ठेकेदार और दो सुपरवाइजरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक रामसेवक सोंधिया (50) निवासी बोदाबाग, रीवा, बीएसएनएल के केबल मेंटेनेंस कार्य से जुड़े थे। कैसे कटी केबल और कैसे शुरू हुआ काम जांच के अनुसार 28 सितंबर को ब्यौहारी एक्सचेंज से सीधी तिराहा के बीच एचडीडी मशीन से काम शुरू होने के दौरान आप्टिकल फाइबर केबल कट गई थी। इसके बाद मरम्मत के लिए रीवा से टीम ब्यौहारी पहुंची। रात करीब एक बजे कर्मचारी बीएसएनएल एक्सचेंज पहुंचे और कटी केबल की तलाश शुरू की।

कैसा था गड्ढा और क्या थी खतरनाक स्थिति केबल का एंड पॉइंट निकालने के लिए सड़क किनारे करीब 6 मीटर लंबा और 2 मीटर गहरा गड्ढा जेसीबी से खुदवाया गया। पास में सीमेंटेड स्लैब से बनी नाली थी और गड्ढे व नाली के बीच की दीवार बेहद पतली बताई गई है। जोखिमपूर्ण स्थिति के बावजूद रामसेवक को गड्ढे में उतरकर काम करना पड़ा। सुबह चार बजे कैसे हुआ हादसा सुबह करीब 4 बजे मिट्टी-पत्थर और नाली का मलबा धंसने लगा। रामसेवक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी मलबा उनके ऊपर गिर गया। साथी कर्मचारियों ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि घायल कर्मचारी को अस्पताल ले जाने के दौरान गड्ढा भरवा दिया गया था।