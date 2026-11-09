शहडोल में तहसीलदार जूते पहनकर करते रहे गोवर्धन पूजा, पोस्ट वायरल; सोशल मीडिया पर विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में गोवर्धन पूजा के दौरान गौमाता को रोटी खिलाकर और विधि विधान से पूजन कर गौसेवा और भारतीय परंपरा से जुड़ने का संदेश दे रहे थे, तो दूसरी तरफ शहडोल जिले से गोवर्धन पूजा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने नई बहस छेड़ दी है। यहां एक तहसीलदार जूते पहनकर गोवर्धन पूजा करते नजर आए। अब इस तस्वीर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

पकरिया गौशाला की तस्वीर वायरल, लोगों में नाराजगी जानकारी के अनुसार यह मामला जिले के बुढार जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पकरिया की गौशाला का है। यहां आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में बुढार के तहसीलदार संदीप सिंह बघेल जूते पहनकर पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

कार्यक्रम की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आईं, देखते ही देखते तेजी से वायरल होने लगीं। खास बात यह है कि गोवर्धन पूजा को भारतीय संस्कृति में आस्था, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गौमाता और भगवान गोवर्धन की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। परंपरा का ध्यान नहीं रखा, अधिकारी की प्रतिक्रिया नहीं मिली ऐसे धार्मिक आयोजन में जहां लोग परंपराओं और मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखते हैं, वहीं एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी का जूते पहनकर पूजा करते दिखाई देना चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री का गौसेवा और परंपराओं के सम्मान का संदेश और दूसरी तरफ शहडोल में प्रशासनिक अधिकारी की यह तस्वीर, अब सवाल यह है कि क्या धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को परंपराओं और मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए।