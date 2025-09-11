किसान के 50,000 रुपये बाइक डिक्की से दिनदहाड़े हुए चोरी, बैंक से पैसा निकालकर फोटो कॉपी कराने गया था

नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले एरिया में खड़ी मोटरसाइकिल की डिग्गी से 50 हजार नगद पार हो है। किसान बैंक से पैसा निकाल कर रास्ते में स्थित एक दुकान में फोटो कॉपी करा रहा था, तभी पैसा पर हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना चौपाटी के पास हुई है।

पीड़ित विजय सिंह पिता मोलन सिंह 45 वर्ष, निवासी ग्राम तरेरा (पुलिस चौकी सरई, थाना करन पठार, जिला अनूपपुर) ने पुलिस को रिपोर्ट कर बताया कि वह खेती किसानी के साथ किराना दुकान भी संचालित करता है। 10 सितम्बर को उसने पंजाब नेशनल बैंक शाखा शहडोल से चेक के माध्यम से 50 हजार रुपये निकाले और रकम को मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर मैरीना टाइपिंग सेंटर के सामने वाहन खड़ा कर फोटो कापी कराने चला गया। 20 मिनट बाद वह जब वापस अपने बाइक के पास पहुंचा तो, मोटर साइकल की डिग्गी खुली हुई थी। उसमें रखी रकम 50 हजार रुपये की नकदी के साथ आधार कार्ड, एवं अन्य जरूरी दस्तावेज से भरी पन्नी गायब थी।