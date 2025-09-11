मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    किसान के 50,000 रुपये बाइक डिक्की से दिनदहाड़े हुए चोरी, बैंक से पैसा निकालकर फोटो कॉपी कराने गया था

    MP News: शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले एरिया में खड़ी मोटरसाइकिल की डिग्गी से 50 हजार नगद पार हो है। किसान बैंक से पैसा निकाल कर रास्ते में स्थित एक दुकान में फोटो कॉपी करा रहा था, तभी पैसा पर हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना चौपाटी के पास हुई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 10:42:43 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 10:48:17 AM (IST)
    किसान के 50,000 रुपये बाइक डिक्की से दिनदहाड़े हुए चोरी, बैंक से पैसा निकालकर फोटो कॉपी कराने गया था
    Shahdol police investigation

    नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले एरिया में खड़ी मोटरसाइकिल की डिग्गी से 50 हजार नगद पार हो है। किसान बैंक से पैसा निकाल कर रास्ते में स्थित एक दुकान में फोटो कॉपी करा रहा था, तभी पैसा पर हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना चौपाटी के पास हुई है।

    पीड़ित विजय सिंह पिता मोलन सिंह 45 वर्ष, निवासी ग्राम तरेरा (पुलिस चौकी सरई, थाना करन पठार, जिला अनूपपुर) ने पुलिस को रिपोर्ट कर बताया कि वह खेती किसानी के साथ किराना दुकान भी संचालित करता है।

    10 सितम्बर को उसने पंजाब नेशनल बैंक शाखा शहडोल से चेक के माध्यम से 50 हजार रुपये निकाले और रकम को मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर मैरीना टाइपिंग सेंटर के सामने वाहन खड़ा कर फोटो कापी कराने चला गया।

    20 मिनट बाद वह जब वापस अपने बाइक के पास पहुंचा तो, मोटर साइकल की डिग्गी खुली हुई थी। उसमें रखी रकम 50 हजार रुपये की नकदी के साथ आधार कार्ड, एवं अन्य जरूरी दस्तावेज से भरी पन्नी गायब थी।

    इसके बाद उसने आसपास के दुकानदारों को घटना की जानकारी दी और सभी ने जब आसपास देखा तो चोर फरार हो चुका था।

    इसके बाद मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने विवेचना शुरू की और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.