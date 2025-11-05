शहडोल कलेक्टर पर हाई कोर्ट ने लगाया 2 लाख का जुर्माना, NSA मामले पर जताई सख्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर को जुर्माना राशि व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होगी।

हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने कलेक्टर शहडोल के द्वारा गलत जानकारी पेश किए जाने को गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ करने के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने अवमानना कार्यवाही के संबंध में नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 25 नवम्बर को निर्धारित की गयी है।

शहडोल निवासी कृषक हीरामनी वैश्य की तरफ से उसके बेटे सुशांत वैश्य पर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना एनएसए के तहत कार्यवाही की जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि एनएसए की कार्यवाही के संबंध में 9 सितम्बर 2024 को पारित में उनके बैठे के स्थान पर निरजकांत द्विवेदी का नाम था। पुलिस अधीक्षक शहडोल ने 6 सितम्बर 2024 को उनके बेटे के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही करने के संबंध में कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा था। कलेक्टर ने 9 सितम्बर को रेत ठेकेदार के कर्मचारियों के बयान दर्ज करते हुए उसी दिन एनएसए का आदेश पारित कर दिया। किसी भी स्वतंत्र गवाह के वयान दर्ज नही किए गये। याचिका में कहा गया था कि उसके बेटे की विवाह फरवरी 2024 में हुआ था और उसके खिलाफ सितम्बर को एनएसए की कार्यवाही की गयी। मार्च में उसकी बेटी पैदा हुई परंतु उसका पिता जेल में निरुध्द था।

याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कलेक्टर शहडोल केदार सिंह व पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने पारित आदेश के अंतिम पृष्ठ में याचिकाकर्ता के पुत्र के बजाये नीरजकांत द्विवेदी के नाम का उल्लेख किये जाने की गलती स्वीकार की गयी। उनका तर्क दिया गया था कि नीरजकांत द्विवेदी और सुशांत बैस के मामलों की सुनवाई एक साथ की गई थी। इस तथ्यात्मक गलती के अलावा आदेश पारित करने में कोई अन्य त्रुटि नहीं है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा गया था कि एनएसए की कार्यवाही के संबंध में पारित आदेष को पुष्ठि के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग ने भी अपने विवेक का उपयोग किये बिना कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को मंजूरी प्रदान कर दी। आदेश को पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाई गयी। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि जिला कलेक्टर के द्वारा एनएसए की कार्यवाही के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजी गयी फाइल प्रस्तुत हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें। कलेक्टर के द्वारा अनुमोदन के लिए फाइल अग्रेषित नहीं की गयी है तो राज्य को उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहिये। युगलपीठ ने इस संबंध में एसीएस गृह एसएस शुक्ला से हलफनामे में जवाब मांगा था। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह की तरफ से पेश किये गये हलफनामा में बताया गया था कि एनएसए के आदेश को अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था। टाइपिंग की गलती के कारण आदेश में याचिकाकर्ता के पुत्र के नाम के स्थान पर नीरजकांत द्विवेदी के नाम का उल्लेख किया गया है। इसके लिए क्लर्क को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।