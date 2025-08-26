मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: स्कूल के खुले सेप्टिक टैंक में गिरने नौ वर्षीय बालक की मौत, शहडोल की घटना

    स्वजनों ने स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना स्पष्ट रूप से लापरवाही का परिणाम है। स्कूल का सेप्टिक टैंक खुला रहना अपने आप में खतरा है,जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या बच्चाें की की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की नहीं है।

    By Vinod Shukla
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 08:13:35 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 08:20:08 PM (IST)
    MP News: स्कूल के खुले सेप्टिक टैंक में गिरने नौ वर्षीय बालक की मौत, शहडोल की घटना
    सेप्टिक टैंक में गिरने से बच्‍चे की हुई मौत।

    HighLights

    1. स्कूल का सेप्टिक टैंक खुला था, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया।
    2. क्या बच्चाें की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की नहीं है।
    3. स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से उनके मासूम बच्चे की गई है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडाेल। जिले में एक नौ वर्षीय बालक की सैप्टिंग टैंक में गिरने से हुई मौत ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया है। बुढ़ार विकासखंड के गिरवा निवासी विनीत सिंह का घर गांव की हाई स्कूल के पास है। खेलते समय वह सोमवार को स्कूल के सेप्टिक टैंक में गिर गया था, जिसका मंगलवार को शव मिला है।स्वजनों ने पुलिस को गुम होने की सूचना दिया था।

    जांच के दौरान अमलाई पुलिस ने सेप्टिक टैंक से शव निकलवाया है। पुलिस के अनुसार विनीत सिंह के पिता दरोगा सिंह पुलिस को बताया कि साेमवार की शाम करीब 5 बजे खेलते समय अचानक उनका बेटा कही खो गया है। इसके बाद थाने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के दौरान मंगलवार की सुबह घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित हाई स्कूल गिरवा के सेप्टिक टैंक में विनीत का शव उतरते हुए मिला है।

    थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जिसकी भी इस मामले में लापरवाही सामने आएगी,उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्वजनों ने स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना स्पष्ट रूप से लापरवाही का परिणाम है।

    स्कूल का सेप्टिक टैंक खुला रहना अपने आप में खतरा है,जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या बच्चाें की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की नहीं है। स्वजनों ने मांग की है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से उनके मासूम बच्चे की गई है।

    प्रशासन स्कूलों में सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। हाई स्कूल का सेफ्टीक टैंक खुला है। कई बार स्कूल प्रबंधन से बताया भी गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया,और घटना हो गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.