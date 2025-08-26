MP News: स्कूल के खुले सेप्टिक टैंक में गिरने नौ वर्षीय बालक की मौत, शहडोल की घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडाेल। जिले में एक नौ वर्षीय बालक की सैप्टिंग टैंक में गिरने से हुई मौत ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया है। बुढ़ार विकासखंड के गिरवा निवासी विनीत सिंह का घर गांव की हाई स्कूल के पास है। खेलते समय वह सोमवार को स्कूल के सेप्टिक टैंक में गिर गया था, जिसका मंगलवार को शव मिला है।स्वजनों ने पुलिस को गुम होने की सूचना दिया था।

जांच के दौरान अमलाई पुलिस ने सेप्टिक टैंक से शव निकलवाया है। पुलिस के अनुसार विनीत सिंह के पिता दरोगा सिंह पुलिस को बताया कि साेमवार की शाम करीब 5 बजे खेलते समय अचानक उनका बेटा कही खो गया है। इसके बाद थाने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच के दौरान मंगलवार की सुबह घर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित हाई स्कूल गिरवा के सेप्टिक टैंक में विनीत का शव उतरते हुए मिला है।

थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जिसकी भी इस मामले में लापरवाही सामने आएगी,उस पर कार्रवाई की जाएगी। स्वजनों ने स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना स्पष्ट रूप से लापरवाही का परिणाम है। स्कूल का सेप्टिक टैंक खुला रहना अपने आप में खतरा है,जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या बच्चाें की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की नहीं है। स्वजनों ने मांग की है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से उनके मासूम बच्चे की गई है।