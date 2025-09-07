शहडोल में अब QR कोड से सुनी जाएगी पुलिस की शिकायत, एसपी ने किया नया प्रयोग

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले की आम जनता की ही नहीं, अब पुलिस कर्मियों की शिकायत व समस्याओं का समाधान QR कोड के माध्यम से होगा। शहडोल पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव ने एक और नया प्रयोग किया है जिसमें पुलिस कर्मी QR कोड से अपनी शिकायत कर सकेंगे। अभी 950 पुलिस कर्मियों के लिए खास क्यूआर कोड व्यवस्था लागू की है। इसके जरिए आरक्षक से लेकर थाना प्रभारी स्तर तक के पुलिस कर्मी अपनी समस्याएं गुप्त रूप से दर्ज करा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों की फरियाद सुनने के लिए नवाचार के रूप में नई व्यवस्था शुरू की है।

शिकायत दर्ज करने के बाद ऑनलाइन पावती वेतन, भत्ते, ड्यूटी का मामला हो या कोई और समस्या... सब कुछ की ऑनलाइन शिकायत दर्ज होगी और तुरंत समाधान भी होगा। इस क्यूआर कोड पर दर्ज की गई समस्याओं का न सिर्फ मूल्यांकन किया जाएगा, बल्कि उनके निवारण के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। खास बात यह है कि पुलिसकर्मियों को अपनी शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी ऑनलाइन पावती भी प्राप्त होगी। वेतन, भत्ते और अन्य व्यक्तिगत व विभागीय परेशानियां अब सीधे इस सिस्टम के जरिए एसपी तक पहुंचेगी।