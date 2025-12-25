शहडोल में तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को छोड़ने वाले पति पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि,शहडोल। तीन बार तलाक-तलाक बोलकर पत्नी को तलाक देने वाले पति के विरुद्ध थाना जैतपुर में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है और विवेचना कर रही है।

पुलिस के अनुसार पीड़ित महिला का विवाह 5 नवंबर 2022 में मोहम्मद सलीम पुत्र मुस्तकीम, निवासी ग्राम केशवाही के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही पति द्वारा महिला को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके चलते उसे मायके भेज दिया गया। महिला को मानसिक एवं शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था।

पीड़ित ने अपने भरण-पोषण के लिए न्यायालय जैतपुर में प्रकरण भी प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई वर्तमान में न्यायालय में जारी है। इसी बीच 23 दिसंबर 2025 को आरोपित पति ने पीड़ित के पिता एवं भाई के समक्ष तीन बार तलाक बोलकर विवाह समाप्त करने की बात कही। परिजनों द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपित ने अपने बयान को दोहराया। आरोपित ने यह बात सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने भी कही, जिन्होंने पुलिस के समक्ष इस घटना की पुष्टि किया है। पीड़ित ने थाना जैतपुर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया है।