गूगल पर नंबर सर्च करना पड़ा भारी, अस्पताल में अपाइंटमेंट के नाम पर 4.72 लाख रुपये ठगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। गूगल पर अस्पताल का नंबर सर्च करना गोहपारू के एक सरकारी शिक्षक को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने अपॉइंटमेंट बुक करने के नाम पर व्हाट्सऐप पर एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक कर लिया और खाते से 4 लाख 72 हजार 600 रुपये उड़ा दिए।

निजी अस्पताल में डाॅक्टर को दिखाने का फैसला किया

पुलिस के अनुसार पीड़ित रामनिवास जायसवाल गोहपारू थाना क्षेत्र के शासकीय स्कूल में शिक्षक हैं। तबीयत खराब होने और चक्कर आने की शिकायत पर उन्होंने नागपुर के एक निजी अस्पताल में डाॅक्टर को दिखाने का फैसला किया।

नंबर सर्च कर उन्होंने मिले नंबर पर काॅल किया

गूगल पर अस्पताल का नंबर सर्च कर उन्होंने मिले नंबर पर काॅल किया। दूसरी तरफ से बात करने वाले ने अपाइंटमेंट बुक होने की बात कही और व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेज दी।

...और फोन ठगों के नियंत्रण में चला गया

शिक्षक ने जैसे ही फाइल डाउनलोड की, फोन ठगों के नियंत्रण में चला गया। 24 घंटे के भीतर ठगों ने 21 अलग-अलग ट्रांजैक्शन कर खाते की लगभग पूरी रकम निकाल ली। पैसे कटने का पता चलने पर शिक्षक ने बेटे को जानकारी दी।