शहडोल में कार तथा ऑटो रिक्शा में आमने-सामने टक्कर, एक बच्चे की मौत और तीन घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहडोल जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर टेटका मोड पर रविवार की सुबह एक कार चालक और ऑटो रिक्शा में भिड़ंत हुई थी। इसमें एक बच्चे की की इलाज के दौरान मौत हो गई और तीन घायलों का इलाज चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक ब्यौहारी थाना क्षेत्र देवगांव के रहने वाले ददन पाल पिता बलदेव पाल 34 वर्ष अपनी ऑटो से देवरी गांव से देवगांव जा रहे थे, तभी टेटका मोड पर यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि ददन पाल के साथ ऑटो में उनकी पत्नी कुसुम पाल 30 वर्ष, पुत्री संध्या पाल 11 वर्ष तथा पुत्र संदीप पाल उम्र 9 वर्ष भी सवार थे। टेटका मोड पर एक कर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे यह चारों लोग घायल हो गए ।