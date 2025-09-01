मेरी खबरें
    शहडोल में कार तथा ऑटो रिक्शा में आमने-सामने टक्कर, एक बच्चे की मौत और तीन घायल

    शहडोल में टेटका मोड पर रविवार को एक कार और ऑटो रिक्शा में आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज शहडोल जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 11:26:49 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 11:28:53 AM (IST)
    दुर्घटना में क्षतिग्रस्त कार और ऑटो रिक्शा।

    HighLights

    1. कार और ऑटो रिक्शा की टक्कर के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
    2. इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई और तीन लोगों का चल रहा है इलाज।
    3. ऑटो रिक्शा में पति-पत्नी और दो बच्चे सवार थे, तभी कार ने उन्हें टक्कर मार दी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहडोल जिला मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर टेटका मोड पर रविवार की सुबह एक कार चालक और ऑटो रिक्शा में भिड़ंत हुई थी। इसमें एक बच्चे की की इलाज के दौरान मौत हो गई और तीन घायलों का इलाज चल रहा है।

    जानकारी के मुताबिक ब्यौहारी थाना क्षेत्र देवगांव के रहने वाले ददन पाल पिता बलदेव पाल 34 वर्ष अपनी ऑटो से देवरी गांव से देवगांव जा रहे थे, तभी टेटका मोड पर यह घटना हुई। बताया जा रहा है कि ददन पाल के साथ ऑटो में उनकी पत्नी कुसुम पाल 30 वर्ष, पुत्री संध्या पाल 11 वर्ष तथा पुत्र संदीप पाल उम्र 9 वर्ष भी सवार थे। टेटका मोड पर एक कर चालक ने टक्कर मार दी, जिससे यह चारों लोग घायल हो गए ।

    इलाज के लिए इनको जिला अस्पताल शहडोल में भर्ती कराया गया। इनमें से ददन पाल के पुत्र संदीप पाल की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस संबंध में जयसिंहनगर थाना प्रभारी अजय बैगा का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।

