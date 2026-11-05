नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले में संचालित शासकीय आवासीय छात्रावासों की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सात दिन के भीतर लिखित रूप में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

गंभीर शिकायतें लेकर निरंतर जिला कार्यालय आ रहे हैं सूचना पत्र में कहा गया है कि विगत कुछ महीनों से निरंतर यह संज्ञान में आ रहा है कि विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय आवासीय छात्रावासों से छात्र-छात्राएं मूलभूत सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण भोजन, बिजली, साफ-सफाई तथा सुरक्षा के अभाव से संबंधित गंभीर शिकायतें लेकर निरंतर जिला कार्यालय आ रहे हैं।