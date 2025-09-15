मेरी खबरें
    शहडोल कलेक्टर का वॉट्सएप नंबर हुआ हैक, अधिकारियों को मिले संदिग्ध मैसेज; तब हुआ खुलासा

    शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह का वॉट्सएप नंबर हैक हो गया, संदिग्ध मैसेज भेजे गए। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, साइबर टीम जांच में जुटी। प्रशासन ने अपील की है कि इस नंबर से आने वाले मैसेज का जवाब न दें, निजी जानकारी साझा न करें। शहडोल में यह पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी बड़े अधिकारी का नंबर हैक हो गया है।

    By Vinod Shukla
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 12:35:03 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 12:59:16 PM (IST)
    शहडोल कलेक्टर का वॉट्सएप नंबर हुआ हैक, अधिकारियों को मिले संदिग्ध मैसेज; तब हुआ खुलासा
    शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह।

    1. कलेक्टर के नंबर से संदिग्ध मैसेज भेजे जाने की पुष्टि हुई।
    2. पुलिस साइबर एक्सपर्ट हैकर के लोकेशन की जांच कर रहे।
    3. प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। शहडोल जिले के कलेक्टर डॉ. केदार सिंह का आधिकारिक वॉट्सएप मोबाइल नंबर हैक हो गया है। सोमवार को इस नंबर से जिले के कई अधिकारियों व लोगों को संदिग्ध मै मैसेज भी भेजे गए हैं। जानकारी लगते ही कलेक्टर ने पुलिस अधिक्षक रामजी श्रीवास्वत को शिकायत की और जनसंपर्क विभाग के माध्यम से यह सूचना भी प्रसारित कराई गई कि कलेक्टर का नंबर हैक को गया है।

    सभी अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिक इस नंबर से आने वाले मैसेज का जबाव न दें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर एक्सपर्ट को अलर्ट कर दिया है। टीम हैकिंग के तरीके और हैकर के लोकेशन की तकनीकी जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने भी सचेत किया है कि कलेक्टर के नंबर से कोई लिंक, मैसेज या कॉल आए तो उस पर भरोसा न करें।

    किसी को भी अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। प्रशासन का कहना है कि जब तक नंबर पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब कोई भी व्यक्ति उस पर जवाब न दें। शहडोल जिले में यह पहला ऐसा साइबर मामल है, जिसकी साइबर टीम गंभीरता से जांच कर रही है। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह भी अधिकारी-कर्मचारियों एवं जिले के नागरिकों से कहा है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है, किसी भी मैसेज का जबाव न दें।

