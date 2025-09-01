शहडोल के एकलव्य आवासीय विद्यालय हर्री के बच्चे अच्छा खाना न मिलने को लेकर विरोध में सड़क पर उतरे

शहडोल, नईदुनिया प्रतिनिधि। शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर हर्री गांव में संचालित शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र-छात्राएं मेस में अच्छा खाना न मिलने का आरोप लगाते हुए पैदल 10 किलोमीटर चलते हुए कलेक्टर के पास अपनी शिकायत लेकर जा रहे हैं। इन छात्राओं ने बताया कि उनको कई सालों से अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा।

मीनू के हिसाब से भोजन तैयार नहीं होता है इसके अलावा नाश्ता भी ना तो समय पर मिलता है और ना ही उसकी गुणवत्ता ठीक रहती है। इन छात्राओं का कहना है कि अपनी समस्या को लेकर लंबे समय से वह शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत यहां के प्राचार्य श्रद्धानंद दुबे सुनते ही नहीं है। इन छात्र-छात्राओं ने आरोप लगाया है कि अपनी समस्या को लेकर उन्होंने प्राचार्य के अलावा अन्य अधिकारियों को भी शिकायत की है, लेकिन अब तक स्थिति जस की तस है और इसी कारण आज वह विरोध पर उतरे हैं।