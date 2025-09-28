मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शहडोल में रेल ट्राली से टकराई ट्रेन, 25 कर्मचारियों को प्रबंधन ने बिलासपुर किया तलब

    शहडोल में ट्रेन क्रमांक 18478 हरिद्वार से पुरी जाते समय रेल ट्राली से शनिवार को टकरा गई थी। यह घटना बिरसिंहपुर और मुदरिया के बीच हुई, जिससे ट्रेन लगभग डेढ़ घंटे लेट हो गई थी। इंजीनियरिंग विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। इस मामले में बिलासपुर मुख्यालय से 25 कर्मचारियों को जांच के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद एक्शन लिया जाएगा।

    By Vinod Shukla
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 12:47:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 12:52:39 PM (IST)
    शहडोल में रेल ट्राली से टकराई ट्रेन, 25 कर्मचारियों को प्रबंधन ने बिलासपुर किया तलब
    एमपी के शहडोल में बड़ा रेल हादसा टला। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. इंजीनियरिंग विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करता रहा।
    2. जब बिलासपुर तक यह बात पहुंची तो वहां से जांच शुरू कर दी गई है।
    3. ऐसे ही मामले में यूपी उत्कल एक्सप्रेस हो चुकी है दुर्घटनाग्रस्त।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के उपखंड शहडोल से उमरिया के बीच ट्रेन क्रमांक 18478 हरिद्वार से पुरी जाते समय रेल ट्राली से टकरा गई। यह घटना शनिवार की दोपहर 11.55 की है। जानकारी के अनुसार बिरसिंहपुर से मुदरिया के बीच यह घटना हुई है, जिसमें इंजीनियरिंग विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है।

    घटना के कारण लगभग डेढ़ घंटे ट्रेन विलंब से शहडोल रेलवे स्टेशन पर 1.40 पर पहुंची। शाम 4 तक इंजीनियरिंग विभाग अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करता रहा, लेकिन जब बिलासपुर तक यह बात पहुंची तो वहां से जांच शुरू कर दी गई है। बिलासपुर मुख्यालय से 25 कर्मचारियों को बुक ऑफ करके बुलाया गया है, जिनकी जांच होगी और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

    यूपी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी उत्कल एक्सप्रेस

    रेल अधिकारियों के अनुसार यह गंभीर लापरवाही है, क्योंकि इसी तरह की लापरवाही से 9 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश में उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिसमें 21 जान गई थी। रेल ट्राली के साथ इंजीनियरिंग विभाग का अमला चलता है। जहां भी ट्रैक पर सुधार का कार्य करना होता है, वहां पहले से फ्लैग लगाया जाता है और ट्रेनों के आने-जाने से पहले सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है।

    जानकारी के अनुसार यहां इंजीनियरिंग विभाग की सूचना तंत्र में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण ट्रेन ट्राली से टकरा गई। जिस तरह से ट्रेन टकराई है उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस घटना में लोगों का हार्स पाइप भी टूट गया है। इसे स्थानीय रेल अधिकारी कर्मचारी बहुत कम नुकसान मान रहे हैं।

    वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के सीपीआरओ साकेत रंजन ने कहा की पूरी घटना की जांच होगी और अभी क्या कार्रवाई हो रही है इस पर पता किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं गंभीर होती है,जिन पर रेल प्रबंधन कड़ी कार्रवाई करता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.