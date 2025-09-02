शहडोल में स्कूल से भागकर नदी में नहाने गए दो बच्चे बहे, पुलिस ने शुरू कराया रेस्क्यू

नईदुनिया प्रतिनिधि शहडोल। जिले के सीधी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दादर में मंगलवार की दोपहर बाद दो बच्चे नदी में बह गए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों बच्चे गांव के स्कूल में ही पढ़ने गए थे और दोपहर को हाफ टाइम की छुट्टी में भाग कर खेलने के लिए नाम पर नदी में नहाने चले गए और बह गए।।

स्कूल से भागे दोनों छात्रो की मौत हो गई होगी ,ऐसा पुलिस संभावना व्यक्त ही कर रही है,क्योंकि गहरे पानी में डूबे हैं।स्कूल में हाफ टाइम मेंखेल मैदान से भागकर नदी नहाने गए थे।

दोनों विद्यार्थी कक्षा पांचवी और छठवीं के हैं। पूर्व माध्यमिक विधायक दादर दादर में पढ़ते थे और चूदी नदी डूबे हैं । पुलिस का कहना है कि बचाव कर चल रहा है जैसे ही उनकी तलाश हो जाएगी इसके बाद पूरी जानकारी दी जाएगी।