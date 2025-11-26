मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    बॉटल क्रश करने की मशीन में फंसा युवक का हाथ काटना पड़ा, शहडोल स्टेशन पर हुई घटना

    मध्य प्रदेश के शहडोल रेलवे स्टेशन पर एक यात्री का हाथ बॉटल क्रश करने की मशीन में फंस गया। मशीन में उसके हाथ का पंजा चकनाचूर हो गया, जिसे काटना पड़ा। आरपीएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यात्री नशे में था और जब हाथ अंदर फंसा तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 12:06:02 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 12:25:44 PM (IST)
    बॉटल क्रश करने की मशीन में फंसा युवक का हाथ काटना पड़ा, शहडोल स्टेशन पर हुई घटना
    शहडोल रेलवे स्टेशन पर बॉटल क्रश मशीन में फंसा युवक का हाथ।

    HighLights

    1. तीन घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मशीन को कटर से काटा गया।
    2. इसके बाद में यात्री का हाथ निकाला गया, लेकिन पंजा चकनाचूर हो गया था।
    3. घायल यात्री सत्यम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर क्रमांक-एक में सोमवार की रात एक यात्री का हाथ बोतल क्रश मशीन में फंस गया। आनन-फानन में लोग बचाने के लिए दौड़े। तीन घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मशीन को कटर से काटा गया, तब यात्री की जान बच पाई, लेकिन युवक के हाथ का पंजा काटना पड़ा।

    आरपीएफ ने बताया कि उमरिया जिले के मानपुर निवासी सत्यम गुप्ता (25) ने शहडोल से महेंद्रगढ़ जाने के लिए रीवा-चिरमिरी ट्रेन का टिकट लिया और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान उसने हाथ में रखी बोतल को क्रश मशीन में डाला और उसका हाथ मशीन के अंदर फंस गया। आरपीएफ के अनुसार सत्यम नशे में था। घटना के बाद उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया।


    हाथ नहीं बच पाया

    आसपास खड़े यात्री मौके पर पहुंचे और सत्यम के हाथ को निकालने की कोशिश की। सूचना मिलने पर शहडोल आरपीएफ थाना प्रभारी मनीष तिवारी टीम के साथ पर पहुंचे और रेलवे के टेक्निकल स्टाफ व डॉक्टर को बुलाया। मशीन को चाबी से खोला गया, लेकिन सत्यम का हाथ का पंजा मशीन में चकनाचूर हो गया था।

    यह भी पढ़ें : यात्रियों की बल्ले-बल्ले... Tatkal Ticket बुक करना हुआ आसान, एक OTP से हो जाएगा काम

    टेक्निकल स्टाफ ने मशीन को कटर से काटकर यात्री की जान बचाई, लेकिन हाथ नहीं बच पाया। सत्यम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उसके हाथ के एक पंजे को काट दिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.