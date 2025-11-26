बॉटल क्रश करने की मशीन में फंसा युवक का हाथ काटना पड़ा, शहडोल स्टेशन पर हुई घटना

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर क्रमांक-एक में सोमवार की रात एक यात्री का हाथ बोतल क्रश मशीन में फंस गया। आनन-फानन में लोग बचाने के लिए दौड़े। तीन घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मशीन को कटर से काटा गया, तब यात्री की जान बच पाई, लेकिन युवक के हाथ का पंजा काटना पड़ा।
आरपीएफ ने बताया कि उमरिया जिले के मानपुर निवासी सत्यम गुप्ता (25) ने शहडोल से महेंद्रगढ़ जाने के लिए रीवा-चिरमिरी ट्रेन का टिकट लिया और ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान उसने हाथ में रखी बोतल को क्रश मशीन में डाला और उसका हाथ मशीन के अंदर फंस गया। आरपीएफ के अनुसार सत्यम नशे में था। घटना के बाद उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया।
आसपास खड़े यात्री मौके पर पहुंचे और सत्यम के हाथ को निकालने की कोशिश की। सूचना मिलने पर शहडोल आरपीएफ थाना प्रभारी मनीष तिवारी टीम के साथ पर पहुंचे और रेलवे के टेक्निकल स्टाफ व डॉक्टर को बुलाया। मशीन को चाबी से खोला गया, लेकिन सत्यम का हाथ का पंजा मशीन में चकनाचूर हो गया था।
टेक्निकल स्टाफ ने मशीन को कटर से काटकर यात्री की जान बचाई, लेकिन हाथ नहीं बच पाया। सत्यम को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उसके हाथ के एक पंजे को काट दिया है।