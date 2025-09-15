शाजापुर में कंटेनर से कुचलकर 5 गायों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने घंटों जाम रखा हाईवे

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 पर सोमवार रात को एक कंटेनर ने पांच गाय को टक्कर मार दी। जिससे गायों की मौके पर ही मौत हो गई। गायों की मौत से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। जिससे हाईवे पर दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों की मांग थी कि गायों के लिए गौशालाओं में संरक्षण दिया जाए और हाईवे से गाय हटाई जाए।
हाईवे पर बेसहारा मवेशियों के जमावड़े के कारण आए दिन हादसे होते हैं। कई बार आमजन भी इसके कारण दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। घटनास्थल ग्राम सनकोटा उज्जैन जिले के तराना थाना क्षेत्र में आता है। हादसे के करीब डेढ़ घंटे बाद तक तराना थाने या उज्जैन जिले का पुलिस फोर्स मौके पर नहीं पहुंचा।
शाजापुर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि आक्रोशित लोग हाईवे पर जमे रहे और यातायात बंद रहा। देर रात तक मौके पर गहमागहमी बनी रही। इस दौरान राजगढ़ जिले में पदस्थ पुलिस अफसर का वाहन भी जाम में फंस गया। जिससे महिला ऑफिसर मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। किंतु समाधान नहीं हुआ।
मौके तैनात जिले के अफसरों ने महिला अफसर को घटनाक्रम बताया। इसके बाद वह मौके से चली गईं। रात 10:00 बजे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही और ग्रामीण रोड पर गति अवरोधक, सर्विस रोड बनाने और गायों को संरक्षण देने की मांग कर रहे थे।