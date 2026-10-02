शाजापुर में हाथ छोड़कर बुलेट चलाने वाले कालापीपल के विधायक पर चालानी कार्रवाई, एक हजार रुपये दंड भरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर : दोपहिया वाहन रैली में दोनों हाथ छोड़कर बुलेट चलाने को लेकर शुक्रवार को कालापीपल थाना पुलिस ने कालापीपल विधानसभा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी पर चालानी कार्रवाई की। दरअसल विधायक खुद चार पहिया वाहन से थाने पहुंचे और चालान बनाया। उन्होंने चालान की राशि एक हजार रुपये का भुगतान किया। कार्रवाई खतरनाक ढंग से वाहन चलाने को लेकर की गई। इस दौरान शुजालपुर एसडीओपी निमेष देशमुख भी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार को विधायक चंद्रवंशी का वीडियो इंटरनेट पर बहुप्रसारित हुआ था। जिसमें वह दोपहिया वाहन रैली में दोनों हाथ छोड़कर बुलेट मोटरसाइकिल चलाते दिखाई दिए। वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया आने के बाद विधायक चंद्रवंशी को गलती का एहसास हुआ।