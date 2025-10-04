Shajapur News: अलाउद्दीन ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, टुकड़े-टुकड़े कर चीलर डेम में फेंकने की दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। शहर की निवासी एक नाबालिग के साथ मुस्लिम युवक द्वारा दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर टुकड़े-टुकड़े करके चीलर डेम में फेंकने की धमकी देने का मामला सामने आया है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित आरोपी हशीर उर्फ अल्लाउद्दीन पुत्र रमजान शाह निवासी मुल्लाखेडी शाजापुर के खिलाफ केस दर्ज किया है। हिंदू संगठन पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गये थे, किंतु तब तक आरोपित भाग निकला। इसके बाद वह कोतवाली थाने पहुंचे और बालिका के स्वजन से चर्चा की। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग हिंदू संगठन द्वारा की गई है।
प्राप्त जानकारी अनुसार कक्षा 10वीं की छात्रा शनिवार को दोपहर साढ़े तीन बजे कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी। तभी टंकी चौराहे के पास आरोपित हशीर उर्फ अल्लाउद्दीन उसे मिला। वह आरोपित को पहले से जानती हैं। आरोपित ने बोला कि उसे कुछ जरुरी बात करनी है। इस तरह आरोपित हशीर उसे बहला फुसलाकर चीलर डेम के रोड पर ले गया। पीड़िता ने उससे बोला कि तुम मुझे इस तरफ क्यों लेकर आये हो। हम यही रोड पर बात कर लेते हैं तो उसने धमकी दी कि चुपचाप मेरे साथ चल ज्यादा चिल्लाई तो तुझे यही चीलर डेम में काटकर फेंक दूंगा। इस छात्रा डर गई और उसके साथ चली गई।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित उसे चीलर डेम के पास एक झोपडी में लेकर गया। वहां पर जबरजस्ती दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर मुंह दबा दिया। बोला कि तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शादी नहीं की तो में तेरे साथ यह बार-बार करूंगा। किसी को कुछ बताया तो तेरे टुकड़े टुकडे कर चीलर डेम में फेंक दूंगा।
तलाश कर रहे हैं: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पाक्सों एक्ट के साथ ही बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की जांच और आरोपित की तलाश की जा रही है।- संतोष बाघेला, टीआइ कोतवाली शाजापुर