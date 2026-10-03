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सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा, प्रदीप सोनी ने कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को दी मात

सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना के बाद आए परिणाम में भाजपा के प्रदीप सोनी ने कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को सीधे मुकाबले में करीब 960 ...और पढ़ें

By Mohit VyasEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Sat, 03 Oct 2026 12:41:37 PM (IST)Updated Date: Sat, 03 Oct 2026 12:48:47 PM (IST)
सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा, प्रदीप सोनी ने कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को दी मात
भाजपा के प्रदीप सोनी को मिली जीत पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देकर मनाया जश्न।

HighLights

  1. भाजपा के प्रदीप सोनी ने कुल 960 वोटो से जीत हासिल की है
  2. दस हजार पांच सौ पंद्रह मतदाताओं ने दिए थे वोट
  3. कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को 4703 वोट मिले

नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा। सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना के बाद आए परिणाम में भाजपा के प्रदीप सोनी ने कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को सीधे मुकाबले में करीब 962 मतों से पराजित कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न है। इस दौरान पुलिस प्रशाशन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।

सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना के बाद आए परिणाम में भाजपा के प्रदीप सोनी ने कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को सीधे मुकाबले में करीब 960 मतों से पराजित कर दिया। भाजपा के प्रदीप सोनी को 5663 वोट मिले जबकि कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को 4703 और नोटा को 149 वोट मिले।


भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया

प्रदीप सोनी ने कुल 960 वोटो से जीत हासिल की है इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. कुल तेरह हजार आठ सौ तैंतालीस मतों में से दस हजार पांच सौ पंद्रह मतदाताओं ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया था। इस जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी जीत की प्रसन्नता जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी बधाई दी।

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