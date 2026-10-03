सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा, प्रदीप सोनी ने कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को दी मात

नईदुनिया प्रतिनिधि, आगर-मालवा। सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना के बाद आए परिणाम में भाजपा के प्रदीप सोनी ने कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को सीधे मुकाबले में करीब 962 मतों से पराजित कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं में जीत का जश्न है। इस दौरान पुलिस प्रशाशन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।

सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव की मतगणना के बाद आए परिणाम में भाजपा के प्रदीप सोनी ने कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को सीधे मुकाबले में करीब 960 मतों से पराजित कर दिया। भाजपा के प्रदीप सोनी को 5663 वोट मिले जबकि कांग्रेस के विष्णु पाटीदार को 4703 और नोटा को 149 वोट मिले।