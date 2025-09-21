MP में शाजापुर जिले के पास कतवारिया गांव में दो कारों की टक्कर में दो लोगों की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, शजापुर। शाजापुर के पास ग्राम कतवारिया में रविवार सुबह दो कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें दो लोगों की मौत हुई है। मृतकों के शव जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाय गए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में ग्राम दुपाड़ा निवासी वाजिद खान उम्र 25 वर्ष और ग्राम डोकर गांव निवासी एक व्यक्ति की मौत हुई है।

वाजिद कार में सवार होकर शाजापुर की ओर से दुपाड़ा जा रहे थे। वहीं डोकर गांव निवासी व्यक्ति दुपाड़ा की ओर से शाजापुर जा रहे थे। तभी ग्राम कतवारिया के पास आमने-सामने दोनों वाहन की टक्कर हो गई। ग्राम कतवारिया उज्जैन जिले के माकड़ोन थाना क्षेत्र में आता है। जो शाजापुर जिला मुख्यालय से काफी नजदीक है।

आये के दिन हो रहे सड़क हादसे जिले में सड़क हादसे चिंता का सबब बने हुए हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं। जिनमें लोगों के घायल होने के साथ ही मौत भी हो रही है। इन हादसों का मुख्य कारण यातायात नियमों की अनदेखी सामने आ रहा है। अधिकांश दो पहिया वाहन चालक हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं। यात्रा के दौरान सीट बेल्ट व अन्य सुरक्षा उपाय भी नहीं अपनाये जा रहे हैं। इसके अलावा वाहनों की तेज रफ्तार भी दुर्घटना का कारण बन रही है। कल से चलेगा अभियान सड़क हादसों पर नियंत्रण और यातायात नियमों का पालन करने के लिए आज से जिला परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।