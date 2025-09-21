मेरी खबरें
    शाजापुर के पास कतवारिया में दो कारों की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। हादसा शाजापुर से दुपाड़ा रोड पर हुआ, जिसमें दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए है। हादसे में मरने वाले एक व्यक्ति की पहचान वाजिद खान निवासी दुपाड़ा गांव के रूप में हुई है। दूसरा व्यक्ति डोकर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है।

    By Mohit Vyas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 21 Sep 2025 08:24:12 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 21 Sep 2025 08:52:42 AM (IST)
    MP में शाजापुर जिले के पास कतवारिया गांव में दो कारों की टक्कर में दो लोगों की मौत
    हादसे में दुर्घटनाग्रस्त कार।

    HighLights

    1. शाजापुर से दुपाड़ा रोड पर हुआ हादसा।
    2. दोनों शवों को शाजापुर जिला अस्पताल पहुंचाया।
    3. हादसे में दोनों वाहन हो गए हैं क्षतिग्रस्त।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शजापुर। शाजापुर के पास ग्राम कतवारिया में रविवार सुबह दो कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें दो लोगों की मौत हुई है। मृतकों के शव जिला अस्पताल शाजापुर पहुंचाय गए हैं। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में ग्राम दुपाड़ा निवासी वाजिद खान उम्र 25 वर्ष और ग्राम डोकर गांव निवासी एक व्यक्ति की मौत हुई है।

    वाजिद कार में सवार होकर शाजापुर की ओर से दुपाड़ा जा रहे थे। वहीं डोकर गांव निवासी व्यक्ति दुपाड़ा की ओर से शाजापुर जा रहे थे। तभी ग्राम कतवारिया के पास आमने-सामने दोनों वाहन की टक्कर हो गई। ग्राम कतवारिया उज्जैन जिले के माकड़ोन थाना क्षेत्र में आता है। जो शाजापुर जिला मुख्यालय से काफी नजदीक है।

    आये के दिन हो रहे सड़क हादसे

    जिले में सड़क हादसे चिंता का सबब बने हुए हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं। जिनमें लोगों के घायल होने के साथ ही मौत भी हो रही है। इन हादसों का मुख्य कारण यातायात नियमों की अनदेखी सामने आ रहा है। अधिकांश दो पहिया वाहन चालक हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं। यात्रा के दौरान सीट बेल्ट व अन्य सुरक्षा उपाय भी नहीं अपनाये जा रहे हैं। इसके अलावा वाहनों की तेज रफ्तार भी दुर्घटना का कारण बन रही है।

    कल से चलेगा अभियान

    सड़क हादसों पर नियंत्रण और यातायात नियमों का पालन करने के लिए आज से जिला परिवहन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।

    जिला परिवहन अधिकारी रीना किराड़े ने बताया की वाहनों की जांच की कार्रवाई में वाहनों के पंजीयन, बीमा, फिटनेस, परमिट, मोटरयान कर, पीयूसी की जांच के साथ यात्री बसों एवं स्कूल बस में स्पीड गवर्नर, पेनिक बटन, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार की भी जांच की जाएगी।

    वाहनों में किसी प्रकार की कमियां मिलने पर चलानी जब्ती संबंधी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन के परमिट निरस्त किए जाएंगे। वर्तमान में भी परिवहन विभाग द्वारा लगातार जांच कार्रवाई की जा रही हैं।

