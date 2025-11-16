मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    शाजापुर में CM मोहन यादव ने 8 हजार करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट का किया भूमिपूजन, कांग्रेस पर साधा निशाना

    MP News: मोहन यादव ने शाजापुर जिले के मक्सी में 8174 करोड़ रुपये की औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का भूमिपूजन व लोकार्पण किया। इनमें जैक्सन ग्रुप की आठ हजार करोड़ रुपये की छह गीगावाट एकीकृत सोलर विनिर्माण इकाई और 273 करोड़ रुपये की उज्जैन–मक्सी फोरलेन परियोजना प्रमुख हैं।

    By Mohit Vyas
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 10:01:15 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 10:01:15 PM (IST)
    शाजापुर में CM मोहन यादव ने 8 हजार करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट का किया भूमिपूजन, कांग्रेस पर साधा निशाना
    शाजापुर में CM मोहन यादव ने 8 हजार करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट का किया भूमिपूजन

    HighLights

    1. मुख्यमंत्री ने 8000 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट का किया भूमिपूजन
    2. बताया-प्रदेश की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा परियोजना
    3. सीएम ने चार हजार रोजगार मिलने का किया दावा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। प्रदेश में उद्योग, सड़क नेटवर्क और हरित ऊर्जा के मजबूत ढांचे की दिशा में रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने शाजापुर जिले के मक्सी में 8174 करोड़ रुपये की औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का भूमिपूजन व लोकार्पण किया। इनमें जैक्सन ग्रुप की आठ हजार करोड़ रुपये की छह गीगावाट एकीकृत सोलर विनिर्माण इकाई और 273 करोड़ रुपये की उज्जैन–मक्सी फोरलेन परियोजना प्रमुख हैं। इसे प्रदेश की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा परियोजना बताया गया, जिससे करीब चार हजार रोजगार मिलने का दावा किया।

    60 हजार किसानों को मिली राहत राशि

    मुख्यमंत्री ने मक्सी में रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। साथ ही आपदा प्रभावित 60 हजार किसानों के बैंक खातों में 39.50 करोड़ की राहत राशि अंतरित की। कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने शाजापुर के साथ वर्षों तक दुश्मनी की है, लेकिन अब तेजी से विकास हो रहा है। मक्सी इंडस्ट्रीयल हब बना रहा तो कांग्रेस की छाती पर सांप लोट रहा है।


    सीएम बोले-कांग्रेस में दिख रही फूट

    राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पप्पू को समझ नहीं आया कि वो हारे कैसे, पहले अध्यक्ष बनकर हराते रहे, अब बाहर से हरा रहे हैं। कांग्रेस जब तक उनसे मुक्त नहीं होगी, कलंक नहीं मिटने वाला। कांग्रेस में अब फूट दिख रही है। सीएम ने कहा कि सुन लो कांग्रेसी, तुमको जो करना है करो। हम गीता जयंती भी धूमधाम से मनाएंगे और एक लाख वृंदावन गांव भी बनाएंगे। सीएम ने सरदार वल्लभभाई पटेल सांदीपनि विद्यालय का शुभारंभ किया। बताया कि सरकार सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखकर उज्जैन के प्रमुख मार्गों को फोरलेन-सिक्सलेन में विकसित कर रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.