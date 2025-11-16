शाजापुर में CM मोहन यादव ने 8 हजार करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट का किया भूमिपूजन, कांग्रेस पर साधा निशाना

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। प्रदेश में उद्योग, सड़क नेटवर्क और हरित ऊर्जा के मजबूत ढांचे की दिशा में रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने शाजापुर जिले के मक्सी में 8174 करोड़ रुपये की औद्योगिक एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का भूमिपूजन व लोकार्पण किया। इनमें जैक्सन ग्रुप की आठ हजार करोड़ रुपये की छह गीगावाट एकीकृत सोलर विनिर्माण इकाई और 273 करोड़ रुपये की उज्जैन–मक्सी फोरलेन परियोजना प्रमुख हैं। इसे प्रदेश की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा परियोजना बताया गया, जिससे करीब चार हजार रोजगार मिलने का दावा किया।

60 हजार किसानों को मिली राहत राशि मुख्यमंत्री ने मक्सी में रोड शो और जनसभा को संबोधित किया। साथ ही आपदा प्रभावित 60 हजार किसानों के बैंक खातों में 39.50 करोड़ की राहत राशि अंतरित की। कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने शाजापुर के साथ वर्षों तक दुश्मनी की है, लेकिन अब तेजी से विकास हो रहा है। मक्सी इंडस्ट्रीयल हब बना रहा तो कांग्रेस की छाती पर सांप लोट रहा है।