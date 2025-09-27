MP के शाजापुर में जज के बंगले से बाइक चुरा ले गए बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। शाजापुर जिला मुख्यालय पर चोरों का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। स्थिति यह है कि चोर न्यायधीश के बंगले के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। हालांकि ऐसा पहली बार नही हुआ है। गुरुवार को लालघाटी क्षेत्र स्थित न्यायाधीश के शासकीय बंगले से एक कर्मचारी की मोटरसाइकिल चोरी हुई। घटनाक्रम सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है। वारदात को चार बदमाशों ने अंजाम दिया।

पहले वे बंगले के बाहर खड़े होकर रेकी करते रहे। एक बदमाश अंदर घुसा और मोटरसाइकिल चलाकर बाहर ले गया। जिला न्यायालय शाजापुर में सहायक ग्रेड-तीन कर्मचारी शब्बीर खान ने बताया कि वह 25 सितंबर को सुबह 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से न्यायाधीश के बंगले पर गए थे।