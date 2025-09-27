मेरी खबरें
    MP के शाजापुर में जज के बंगले से बाइक चुरा ले गए बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात

    शाजापुर में न्यायाधीश के शासकीय बंगले से मोटरसाइकिल चोरी हो गई, यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। चार बदमाशों ने रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी शब्बीर खान ने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की थी। जब वे वापस लौटे तो बाइक गायब थी। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने पर पता चला कि बाइक चोरी हो गई।

    By mohit vyas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 09:55:27 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 10:12:55 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। शाजापुर जिला मुख्यालय पर चोरों का आतंक बढ़ते ही जा रहा है। स्थिति यह है कि चोर न्यायधीश के बंगले के अंदर खड़ी मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। हालांकि ऐसा पहली बार नही हुआ है। गुरुवार को लालघाटी क्षेत्र स्थित न्यायाधीश के शासकीय बंगले से एक कर्मचारी की मोटरसाइकिल चोरी हुई। घटनाक्रम सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुआ है। वारदात को चार बदमाशों ने अंजाम दिया।

    पहले वे बंगले के बाहर खड़े होकर रेकी करते रहे। एक बदमाश अंदर घुसा और मोटरसाइकिल चलाकर बाहर ले गया। जिला न्यायालय शाजापुर में सहायक ग्रेड-तीन कर्मचारी शब्बीर खान ने बताया कि वह 25 सितंबर को सुबह 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से न्यायाधीश के बंगले पर गए थे।

    मोटरसाइकिल बंगले की बाउंड्री वाल के अंदर पार्किंग में खड़ी की थी। शाम 6:30 बजे जब वह वापस लौटे तो मोटरसाइकिल गायब थी। लालघाटी थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    चोरों की तलाश की जा रही है

    मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर मोटरसाइकिल और चोरों की तलाश की जा रही है। - अजुर्नसिंह मुजाल्दे, लालघाटी थाना शाजापुर

